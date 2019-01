New York | mette il turbo Sl Green Realty

New York : preme sull'acceleratore Nektar Therapeutics : Seduta decisamente positiva per Nektar Therapeutics , che tratta in rialzo del 9,18%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

New York : amplia l'ascesa Callaway Golf : Seduta decisamente positiva per la società che produce attrezzature da Golf , che tratta in rialzo del 2,48%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

New York : scambi in positivo per Nordstrom : Seduta positiva per il retailer del lusso statunitense , che avanza bene dell'1,83%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Nordstrom mantiene ...

New York : perdite consistenti per Movado : In forte ribasso la big statunitense degli orologi di lusso , che mostra un disastroso -2,63%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Movado ...

New York : violenta contrazione per Carmax : Retrocede molto Carmax , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,63%. Il movimento di Carmax , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , rendendo il titolo ...

In evidenza PVH sul listino di New York : Effervescente l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,07%. Il confronto del titolo con il World ...

Gianluca Vacchi 'nuota' all'aeroporto di New York in compagnia della sua Sharon : Un'attesa troppo noiosa o un'idea decisamente geniale per allietare i follower? Difficile dirlo, ma intanto Gianluca Vacchi ne ha inventata un'altra delle sue. La social star, infatti, ha...

New York : amplia l'ascesa Mattel : Brilla il produttore statunitense di giocattoli , che passa di mano con un aumento del 6,02%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mattel evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

New York : pioggia di acquisti su Union Pacific : Seduta decisamente positiva per Union Pacific , che tratta in rialzo del 9,34%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Union Pacific mantiene forza ...

Addio al polistirolo : New York vieta l'uso dei contenitori d'asporto : E passeggiando per le strade di una delle metropoli più grandi al mondo, come New York, sarà facile notare persone intente a gustare il classico caffè americano nelle tipiche tazze monouso. Allo ...

New York : senza freni Best Buy : Grande giornata per Best Buy , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,67%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Best Buy mantiene forza relativa ...

A New York - forte ascesa per L Brands : Rialzo per la holding di Victoria's Secret , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

New York : allunga il passo Nordstrom : Ottima performance per il retailer del lusso statunitense , che scambia in rialzo del 3,39%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Nordstrom ...