Napoli-Zurigo | quando si gioca? Date | programma | orari e tv delle sfide di andata e

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ilaffronterà lonei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’si giocherà in terra elvetica, il ritorno è invece previsto al San Paolo dove il pubblico sosterrà Hamsik e compagni cercando di spingerli verso la qualificazione al turno successivo.La squadra di Aurelio De Laurentis ha tutte le carte in regola per farsi strada in questo torneo e il primo ostacolo non può creare parecchi grattacapi anche se come sempre non bisognerà sottovalutare un avversario desideroso di mettersi in luce. Ilè secondo in classifica in Serie A ...