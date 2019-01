Napoli | risposta a Salvini | sarà stop per nuovi episodi di razzismo

Inter-Napoli - Salvini : "Chiudere gli stadi è una risposta sbagliata" : "Chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna i tifosi veri, milioni di persone che hanno diritto a seguire la propria squadra e che non vanno confuse con pochi delinquenti che girano con il coltello in tasca è una risposta sbagliata", è questa l'opinione di Matteo Salvini che è intervenuto sulla polemica che è seguita ai disordini avvenuti prima della partita Inter Napoli. Una posizione, la sua, diversa da ...

Manovra - Giuseppe Conte e la durissima risposta a Giorgio Napolitano : dito puntato contro l'Europa : Per il fatto che la Manovra sia stata approvata quasi "al buio", senza passaggio in commissione e con voto sul maxi-emendamento, in molti hanno gridato al "rischio democratico". Prima le lacrime di Emma Bonino, poi le accuse di Giorgio Napolitano. Ora, in un'intervista a La Stampa, arriva la rispost

A Napoli è più buono il caffè o il the? La risposta arriva dalla fisica : A Napoli è più buono il caffè o il the? Perché in Italia il caffè servito al bar è più buono del the? Una domanda che il fisico dello Spin-CnrAndrey Varlamov, arrivando a Napoli da Mosca 30 anni fa, si è posto. E da fisico, è proprio in questa scienza che ha trovato la risposta: “Per fare un buon caffè servono una bassa temperatura e alta pressione – ha spiegato Varlamov durante una lezione alla Sissa di Trieste – un buon the ...

Tiro incrociato di cori. A “Odio Bergamo” la risposta con “Odio Napoli” : Seratina calda Si preannuncia una seratina calda allo stadio “Azzurri d’Italia” di Bergamo. E mentre c’è molta attesa per i tristemente noti cori che inneggiano all’eruzione del Vesuvio, in attesa che nella curva Nord bergamasca facciano il loro ingresso i tifosi organizzati, dal settore dei napoletani si alza il coro “Odio Bergamo” con i fischi del pubblico di casa. “Odio Bergamo” è anche una delle frasi che gli ultras di casa ...

Napoli-De Guzman - la dura risposta del club dopo le accuse : La SSC Napoli, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. De Guzman all’organo di informazione olandese ‘De Volkstrandt’, precisa che i fatti, per come riferiti dall’atleta trascorsi più di 3 anni dalla loro collocazione temporale, sono destituiti di qualsivoglia fondamento. La SSC Napoli si riserva di tutelare la propria immagine e quella dei propri tesserati nelle competenti sedi, sportive e statali. Ecco ...