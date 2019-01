Napoli | folli notti a Chiaia | minori svenuti sui marciapiedi in balia dell' alcool

Blastingnews

: @lubrano_ciro @matteosalvinimi @demagistris @QRepubblica Un sindaco leghista sarebbe solo un sacco di immondizia in… - twittaduke : @lubrano_ciro @matteosalvinimi @demagistris @QRepubblica Un sindaco leghista sarebbe solo un sacco di immondizia in… - salvatoreiak74 : Alcol e minori, folli notti a Chiaia: in strada ragazzini ubriachi e drogati - BortesiBortesi : Alcol e minori, folli notti a Chiaia: in strada ragazzini ubriachi e drogati | Il Mattino Ma le famiglie dove sono?… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Non sono sicuramente bellissime scene quelle che qualche giorno fa alcuni passanti si sono ritrovati ad osservare per le strade di, quartiere trendy di, dove due giovanissimi (una ragazza in via Imbriani e un ragazzo in via Carducci), sono stati trovati in stato di incoscienza di notte, riversi sui. A provocare tale incresciosa situazione l'abuso di, un problema che tra i più giovani si sta diffondendo a macchia d'olio, non solo in Campania, ma ormai in tutto il Paese e non solo. È un fenomeno sicuramente complesso, quanto grave. Aè stata una coppia che, allarmata da quanto stava vedendo, ha chiamato i sanitari del 118 che hanno trasferito presso diversi ospedalia zona i ragazzini.Anche la notte di Capodanno la stessa situazione La situazione si è fatta sentire ovviamente di più sotto le festività appena passate. Secondo quanto si ...