Nahitan Nández | il centrocampista del Boca nei piani di calciomercato del Cagliari

CALCIOMERCATO : Nahitan Nandez sta per approdare nel nostro campionato? : Nahitan Nandez è stato l’ultimo ad arrendersi tra le fila del Boca nel ritorno della finale di Libertadores, giocata a Madrid e persa poi contro gli acerrimi rivali del River ai supplementari.Avendolo visto all’opera non ho potuto non rimanere colpito dal furore e dalla cosiddetta “garra charrua” che questo piccolo centrocampista uruguaiano, ma solo d’altezza, ha messo in campo.Forse quel che ha impressionato me ha ...