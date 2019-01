Milano | in Duomo l' elemosina per l' eroina | i fantasmi pendolari fino al Bosco di Rogoredo

Milano : il corteo dei Re Magi da Piazza Duomo a Sant’Eustorgio [GALLERY] : 1/55 Claudio Furlan/LaPresse ...

Capodanno : a Milano concerto in piazza Duomo con Gabbani e Bluebeaters : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Milano festeggia l’arrivo del nuovo anno con un concerto in piazza Duomo gratuito e aperto a tutti. Sul palco ci saranno Francesco Gabbani e la sua band, preceduti dai The Bluebeaters. Le incursioni di Dario Vergassola e lo speaker di Rds Paolo Piva animeranno la serata

Capodanno - Milano : stop a botti e spray al peperoncino - piazza Duomo ‘blindata’ : Niente petardi o fuochi d’artificio e nemmeno spray al peperoncino, bottiglie di vetro e selfie stick per il Capodanno in piazza Duomo a Milano. E’ quanto prevede un’ordinanza di Palazzo Marino che sarà firmata nei prossimi giorni in vista del concerto di Francesco Gabbani. Da quanto è stato anticipato il provvedimento vieterà di portare in piazza non solo fuochi di artificio e ogni materiale pirotecnico ma, visto il caso di ...

Milano - grande folla per Laura Pausini in piazza Duomo : Dal terrazzino del Mondadori Megastore, dove si è affacciata intorno alle 16.15 dopo il red carpet, la cantante italiana più famosa al mondo, ha ringraziato l'Italia e ha augurato commossa a tutti ...

Un record l’instore di Laura Pausini a Milano con un bagno di folla in Piazza Duomo : tutti i video dell’evento : L'instore di Laura Pausini a Milano è stato un successo. Non ci si poteva aspettare altrimenti dall'operazione Fatti sentire ancora, che a sorpresa ha portato l'artista di Solarolo a condurre il primo firma copie della sua lunga carriera. Il repack ha debuttato al primo posto della classifica Fimi a una settimana dal rilascio ed è stato protagonista dell'evento che è iniziato con un breve set acustico nel quale ha portato Frasi a metà, Il ...

Orari e ingressi per l’instore di Laura Pausini a Milano al Mondadori Megastore di Piazza Duomo : L'instore di Laura Pausini a Milano si avvicina e non mancano i dubbi dei fan sulla partecipazione all'evento che arriva a sorpresa dopo il rilascio del secondo capitolo del suo ultimo album di inediti che ha voluto intitolare Fatti sentire ancora. L'organizzazione suggerisce di presentarsi in Piazza Duomo a partire dalle 15 in modo da assistere a uno speciale live che l'artista riserverà a partire dalle 16. L'accesso all'area è consentito a ...

Milano : nuova illuminazione per il Duomo - accensione il 20 dicembre (2) : (AdnKronos) - "Il progetto, realizzato dalla Veneranda Fabbrica grazie ad un importante accordo sottoscritto con il Comune di Milano e A2A, ha richiesto un notevole impegno di risorse da parte dell’ente, ma siamo certi che esso sarà apprezzato e contribuirà a restituire bellezza e luminosità all’int

Milano : nuova illuminazione per il Duomo - accensione il 20 dicembre : Milano, 13 dic. (AdnKronos) - nuova illuminazione esterna per il Duomo di Milano. Giovedì prossimo, 20 dicembre, alle 18.45, in occasione del concerto di Natale, sarà acceso il nuovo impianto per illuminare la cattedrale di Milano. Dopo il completamento della nuova illuminazione interna del Monument

La sfida di Milano città d’acqua - il futuro disegnato sui Navigli : in nave fino alla Borsa e al Duomo : Quando l’ultima chiatta per il trasporto di sabbia attraccò al Naviglio grande, nessuno ci fece caso. Era l’autunno del 1975. Era già stata coperta tutta la cerchia. Intombata l’acqua sotto i grandi corsi della città. La fine dei Navigli andava in scena quasi anonimamente, pezzo dopo pezzo. Non si vedeva più nulla, ma era facile raffigurarsi la sce...

Milano - acceso l'albero di Natale in Piazza Duomo : acceso in Piazza Duomo a Milano il grande albero di Natale. E' un abete alto 25 metri, proveniente dalla Val di Sole del Trentino. Brillerà fino all'Epifania con decorazioni blu e un totale di circa ...

Mercatini di Natale a Milano : casette in Piazza Duomo - c’è anche Darsena Christmas Village : A Milano si celebrerà Sant’Ambrogio in questi giorni, ma in città si respira già l’atmosfera magica delle feste perché sono stati allestiti i Mercatini di Natale. In Piazza Duomo troviamo le classiche casette in legno, che si articolano anche lungo Corso Vittorio Emanuele II. Qui si potranno fare acquisti fino al 10 gennaio, ben oltre le festività. L’apertura è tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Il posto ideale, se non si vuole andare ...

Natale a Milano - si accendono la volta della Galleria e i portici di piazza Duomo /FOTO : Milano, 1 dicembre 2018 - Milano si prepara per le festività natalizie. Sono state la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alle Attività Produttive e Commercio Cristina Tajani ad accendere la ...

Un concerto di Il Volo a sorpresa al Duomo di Milano : “Siamo onorati di essere qui” : Il Volo a sorpresa al Duomo di Milano emozionano i presenti con un live inaspettato nel quale hanno interpretato alcuni grandi successi della loro carriera, compreso il brano con il quale hanno trionfato al Festival di Sanemo nel 2015. Come riporta Il Giornale, i tre artisti di Il Volo hanno ringraziato per l'onore di trovarsi in un luogo tanto magico e hanno attaccato con la scaletta che hanno pensato per il concerto in Duomo, avvenuto a ...

Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano : Dopo la conferma ufficiale dell'imminente apertura di due nuovi Mi Store, sembra che ne sarà inaugurato un quindi in Piazza Duomo a Milano L'articolo Xiaomi potrebbe aprire sabato un nuovo Mi Store in Piazza Duomo a Milano proviene da TuttoAndroid.