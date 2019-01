Milan | novità sull' addio di Calhanoglu

Milan - dirigenza furiosa con Gattuso : le ultime novità sulla panchina rossonera : Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, il turno si è aperto con il match tra Frosinone e Milan, 0-0 il risultato finale. E’ una situazione difficilissima in casa rossonera, altra partita da dimenticare per gli uomini di Gennaro Gattuso che stanno attraversando uno dei peggiori momenti. Anche contro il Frosinone la prestazione non è stata all’altezza e contro una squadra nettamente inferiore dal punto di ...

Milan-Fiorentina - novità di formazione clamorose : i dettagli : Milan-Fiorentina, la nuova posizione di Calabria decisa da Gattuso sorprende davvero tutti: ecco la formazione rossonera Milan-Fiorentina si giocherà in questo pomeriggio natalizio in quel di San Siro. Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, a causa delle squalifiche di Bakayoko e Kessiè e delle assenze per infortunio di Biglia, Bonaventura e Bertolacci, è stato costretto ad inventare di sana pianta la mediana, con una novità a dir poco ...

Milan - le condizioni degli acciaccati : novità su Musacchio e Romagnoli : L’infermeria di Milanello, a scapito di quanto avvenuto nelle scorse settimane, potrebbe iniziare a svuotarsi relativamente presto. Le principali novità dell’ultima ora riguardano il pacchetto difensivo con Musacchio e Romagnoli che si avvicinano al ritorno a disposizione di Gattuso. L’obiettivo è quello di riconsegnarli all’allenatore entro il boxino day: stando a Sky Sport, Musacchio sarebbe già tornato in gruppo ...

Calciomercato Milan - i nomi al vaglio per la sessione invernale : trattative 'vecchie' e possibili novità : Calciomercato Milan, il ds del club Leonardo sta vagliando alcune piste per quanto concerne la sessione di gennaio: tutti i dettagli Calciomercato Milan , il ds rossonero Leonardo ha fatto un po' di ...

Calciomercato Milan - i nomi al vaglio per la sessione invernale : trattative “vecchie” e possibili novità : Calciomercato Milan, il ds del club Leonardo sta vagliando alcune piste per quanto concerne la sessione di gennaio: tutti i dettagli Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo ha fatto un po’ di chiarezza sulle mosse del club in vista della sessione di mercato di gennaio. Ci sono diversi punti dai quali partire relativamente all’intervista rilasciata ieri da Leonardo. In primis Ibrahimovic non arriverà al Milan, una certezza ...

Milan-Raiola : nessuna novità sul rinnovo di Bonaventura : Come spiegato da Sky Sport , nell'incontro tra il Milan e Mino Raiola non è stato affrontato il discorso del rinnovo di Giacomo Bonaventura , il cui contratto scadrà a giugno 2020.

Milan - confermata l’assenza di Higuain a Siviglia : le ultime novità ed i convocati : Milan, Rino Gattuso ha deciso di lasciare a casa Gonzalo Higuain per la gara contro il Betis, si rivede invece Calhanoglu Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha convocato 19 giocatori per il match di domani sul campo del Betis Siviglia, valido per la quarta giornata del gruppo F di Europa League. confermata l’assenza di Higuain, alle prese con un problema alla schiena. Out anche Calabria, Biglia e Bonaventura. Di nuovo tra i ...

Infortunio Higuain - le ultime novità da casa Milan : Infortunio Higuain, recuperare il Pipita per la gara attesissima contro la Juventus è fondamentale per il Milan di Gattuso Infortunio Higuain – “Pensavamo fosse un colpo, invece ha sentito una fitta. Non dimentichiamo che è stato operato alla schiena 7-8 anni fa. Speriamo non sia nulla“. Gennaro Gattuso ha spiegato così ai microfoni di Skysport, quanto accaduto al Pipita Higuain. In un primo momento si pensava infatti ad ...

Milan-Genoa : 4-4-2 sì - ma Gattuso potrebbe sorprendere con 3 novità di formazione : Milan, Gennaro Gattuso medita alcuni cambiamenti nell’11 da schierare contro il Genoa: ecco le possibili novità di formazione Il Milan sembra aver ritrovato entusiasmo ed una rotta tattica tutta nuova dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria. Anche contro il Genoa questa sera, Gattuso presenterà dunque il suo 4-4-2 con le due punte a fare da chiosa al gioco creato dalla squadra rossonera. A San Siro stasera potrebbero però ...

Probabili formazioni / Milan Sampdoria : l'ex Riccardo Saponara. Quote e novità live : Probabili formazioni Milan Sampdoria: Quote e le ultime novità sugli uomini attesi oggi a San Siro nella decima giornata del campionato della Serie A.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:51:00 GMT)

