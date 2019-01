Milan | la presentazione di Paquetà LIVE

Milano - mi hanno cacciata dalla presentazione del mio libro. Così Sala vuole promuovere l’editoria? : Non mi era mai successo di essere cacciata, insieme ad alcune signore. E anche in malo modo. E pensare che avevo esultato ed esaltato la brillante iniziativa. In clima trionfante di fine fiera di BookCity (1300 eventi spalmati in quattro giorni) ero stata invitata a presentare il mio libro (non scrivo il titolo per non farmi auto/promozione) sul battello ai Navigli. Anche Milano ha il suo bateau mouche da ville Lumière. Che bello continuare a ...