Migranti | Sea watch | “Siamo allo stremo Spiegate a queste persone perché non possono

(Di martedì 8 gennaio 2019) “Siamo al 18mo giorno in mare,non ce la fanno più. A bordo c’è grande frustrazione, siamo. Fate sbarcare”. E’ l’appello di Giorgia Linardi, portavoce di ‘Sea’ che aggiorna sulla situazione deia bordo e su quella dei 17 che si trovano sulla ‘Sea Eye’, ancora in attesa di un porto sicuro dove sbarcare.“Alcuni di loro rifiutano di mangiare. Ci stanno dando un aut aut. Guardano l’Europa dal binocolo, si sentono in prigione. Ad alcuni di loro la situazione ricorda le prigioni in Libia in cui hanno subito le vessazioni che ora si portano dentro”, afferma la portavoce. “Da cittadini europei a bordo è vergognoso guardarli in faccia e spiegare loro come mai nessuno in Europa li voglia. Per favore – aggiunge – che siano i nostri governanti a spiegare, a, ...