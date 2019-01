ilfattoquotidiano

- fattoquotidiano : Migranti, De Falco su Sea Watch: "Porti chiusi? Non c'è competenza del ministero dell'Interno"

(Di martedì 8 gennaio 2019) “Sto seguendo le vicende della Sea. Dire che i porti sonoè un modo improprio di esprimersi. Nelle convenzioni internazionali esiste il diritto di passaggio inoffensivo. Bisognerebbe capire perché la politica dice ciò che non è. Qualsiasi nave in emergenza, rivolgendosi al Comando del porto, e non ai presidenti delle autorità che hanno in mente evidentemente campagna elettorale, manifestando la situazione, possono chiedere di entrare in porto e attraccare. Non c’è alcunadeldegli Interni. Non si tratta di persone che chiedono ingresso, ma di naufraghi. Quindi non si tratta di attivare “Dublino 3″. Se fossero sospinti dal mare sulle coste sarebbero naufraghi o immigrati? Sono stato espulso, ma continuo la mia rotta verso l’orizzonte posto dal movimento all’elettorato. Non ci sono fisicamente, ma le mie azioni ...