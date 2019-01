Migranti bloccati sulle ong Sea Watch e Sea Eye | Germania e Francia pronte ad accoglierne

Sea Watch - partita una missione per portare aiuti ai Migranti bloccati da due settimane in mare : Dopo quattordici giorni, le due navi umanitarie tedesche con 49 migranti a bordo sono ancora in mare. Nessuno concede lo sbarco. Ma qualcosa finalmente sembra muoversi alla ricerca di una soluzione ...

Sea Watch - partita una missione per portare aiuti ai Migranti bloccati da due settimane in mare : Tra le due navi appoggio salpate da Malta anche quella della piattaforma italiana Mediterranea. Intanto Francia, Germania e Olanda si dicono disponibili ad accogliere una quota delle persone a bordo. Ma il porto di sbarco ancora non c'è

Sea Watch e Sea Eye lanciano Sos : 49 Migranti ancora bloccati in mezzo al mare : Situazione critica per i 49 migranti salvati da Sea Watch e Sea Eye, che hanno passato il Capodanno in mezzo al Mediterraneo. Peggiorano le condizioni meteo. "La nostra nave non è attrezzata per ospitare le persone per un lungo periodo - hanno spiegato i volontari della Sea Watch - Al momento i migranti stanno bene ma i rischi aumentano, dalle possibilità di contrarre malattie alla carenza di approvvigionamenti".Continua a leggere

Migranti : bloccati gommoni nella Manica : ANSA, - LONDRA, 26 DIC - Tre Migranti sono stati intercettati stamani a bordo di una piccola imbarcazione mentre tentavano di attraversare il Canale della Manica dalla Francia alla Gran Bretagna. Lo ...

Bloccati in mare da più di una settimana - l odissea di 12 Migranti allo stremo : A BORDO DEL PESCHERECCHIO NUESTRA MADRE DE LORETO - La comunità internazionale e la sua burocrazia, da otto giorni, stanno tenendo ostaggio dodici migranti, tra cui due minorenni, a bordo di un ...

Milano - scontro sui Migranti. L'attacco di Majorino : «Rimpatri bloccati». Salvini : «Falso» : Pierfrancesco Majorino attacca: «Con Salvini i migranti che vogliono tornare nei loro Paesi d'origine non possono più farlo. Siamo al 'casino dell'Interno'». Matteo Salvini ribatte: «Attacco gratuito. ...

Nivin - ong Mediterranea : “Irruzione esercito libico sulla nave - ci sono feriti”. Migranti bloccati a bordo da 12 giorni : L’esercito libico è salito a bordo della nave Nivin, imbarcazione commerciale dal 10 novembre attraccata al porto di Misurata. A bordo ci sono tra i 70 e gli 83 Migranti: le fonti a disposizione per il momento sono contraddittorie. Ad affermarlo è sul suo profilo twitter Mediterranea, ong che ha lo scopo di monitorare quanto avviene a largo delle coste libiche. I militari sarebbero saliti a bordo alle 11.41 e da allora non ci sarebbero più ...