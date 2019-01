Meteo | le previsioni di mercoledì 9 gennaio

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 9 gennaio : Meteo , le previsioni di domani mercoledì 9 gennaio Venti tempestosi e mari agitati tra Sicilia e Sardegna. Una nuova irruzione artica interesserà le regioni centro meridionali con calo delle temperature e neve a bassa quota. Maltempo destinato a durare per tutta la settimana con picco del freddo tra giovedì e ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 9 gennaio : Meteo , le previsioni di domani mercoledì 9 gennaio Venti tempestosi e mari agitati tra Sicilia e Sardegna. Una nuova irruzione artica interesserà le regioni centro meridionali con calo delle temperature e neve a bassa quota. Maltempo destinato a durare per tutta la settimana con picco del freddo tra giovedì e ...

Previsioni Meteo a lungo termine : lo stratwarming scatena l’Inverno più crudo - sarà un Gennaio d’altri tempi : Previsioni Meteo – Avvio del nuovo anno all’insegna del freddo e della tanta neve su gran parte del Centro-Sud. A determinare il maltempo invernale, azioni artiche continentali molto fredde, con direttrice delle correnti essenzialmente settentrionale o nordorientale. In questo contesto, le regioni del Nord e quelle del medio-alto Tirreno sono sostanzialmente tagliate fuori dalle precipitazioni in genere e dalle nevicate, con tempo ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 9 gennaio : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino. Nel Lazio giornata caratterizzata dal tempo instabile con piogge sparse al mattino su tutto il territorio ad esclusione del settore costiero settentrionale. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 9 gennaio Tempo generalmente instabile con piogge sparse al mattino; instabilità attesa anche per le ore pomeridiane con deboli piogge che si ...