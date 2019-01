Mauro Boselli ha accettato la corte del Corinthians

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) L’operazione è andata in porto ed ilha il suo nuovo centravanti, l’argentinoha firmato.E’ un grande colpo assestato dal Timao che era alla ricerca di un attaccante, l’ex genoano era in uscita dal Leon già da novembre.Con il club messicano in cinque anni è entrato nei cuori della tifoseria vincendo l’Apertura nel 2013 e segnando ben 130 reti.Al termine di quel campionato il León si laureò campione nazionale battendo nella doppia finale l’América e, a segno in entrambe le gare, vinse la classifica marcatori.L’esperienza in Messico è stata certamente la più prolifica per l’attaccante argentino insieme a quella avuta in patria con l’Estudiantes La Plata.Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors con gli xeneizes ebbe modo di vincere la loro ultima Coppa Libertadores nel 2007.Nel 2008 ...