Mattia Binotto | la Rossa nel destino Al vertice della Ferrari arriva il prescelto

F1 - l’inizio di una nuova era : ecco come cambia la Ferrari con Mattia Binotto : Il nuovo team principal avrà maggiori poteri rispetto al proprio predecessore, continuando a svolgere anche le sue mansioni di direttore tecnico Una nuova era è cominciata, Mattia Binotto è ufficialmente il nuovo team principal della Ferrari, un ruolo impegnativo che sarà leggermente diverso da quello ricoperto da Maurizio Arrivabene negli ultimi quattro anni. Lapresse/Photo4 Stando infatti al comunicato diramato ieri dalla scuderia di ...

F1 - la Ferrari fa “all in” su Mattia Binotto : team principal e direttore tecnico. Pieni poteri e carta bianca per il Mondiale : Chiamiamola mossa da “all-in”. La Ferrari ha deciso di rischiare ed ecco la notizia che non ti aspetti. La Gazzetta dello Sport è uscita allo scoperto: via il team principal Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto direttore tecnico al suo posto. Un cambio di ruoli sostanziale, dal sapor di rivoluzione, che la scuderia di Maranello ha atteso prima di confermare nel tardo pomeriggio, probabilmente in concomitanza con la chiusura della ...

F1 - ora è ufficiale! Mattia Binotto nuovo team principal della Ferrari : “Decisione presa dopo una lunga riflessione” : Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata: Mattia Binotto è il nuovo team principal della Ferrari. Attraverso una nota stampa la scuderia di Maranello ha annunciato la rivoluzione del settore sportivo con l’addio di Maurizio Arrivabene che lascia il Cavallino dopo quattro anni, in cui non è riuscito a centrare l’obiettivo numero uno, ovvero la conquista del Mondiale, che nel 2018 sembrava davvero raggiungibile con una macchina competitiva. Il ...

Perché la scelta della Ferrari è caduta alla fine su Mattia Binotto : Mattia Binotto, il nuovo Team Principal Ferrari al posto di Maurizio Arrivabene è l’uomo che il compianto Sergio Marchionne aveva messo al centro del progetto tecnico di rilancio della Ferrari già tre anni fa. Il quarantanovenne ha seguito tutta la trafila interna in Ferrari fin dal 1995, quand’è entrato a Maranello come ingegnere motorista prima alla squadra ...

F1 : Mattia Binotto - l’uomo preferito da Sergio Marchionne per completare l’opera? : Un fulmine a ciel sereno, è proprio il caso di dirlo. La Gazzetta dello Sport ha scosso i cuori degli appassionati di F1 e dei tifosi della Ferrari stamane: via il Team Principal Maurizio Arrivabene e incarico a Mattia Binotto, il responsabile dell’area tecnica della scuderia di Maranello. La notizia, probabilmente, ha stupito gli stessi vertici del Cavallino Rampante che sono stati colti in contropiede da questa rivelazione e ancora ...

Mattia Binotto - il predestinato voluto da Marchionne : Molti dei messaggi in codice lanciati nel corso della stagione da Maurizio Arrivabene erano indirizzati a lui: Mattia Binotto. Non è mai stato un mistero che i due fossero su opposti fronti all'...