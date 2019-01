Mattarella ha firmato il decreto su legge su Carige

Carige - fonti : Decreto firmato da Mattarella e trasmesso a Camera : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mattarella ha firmato il decreto legge su Carige : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge contenenti "misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a., Cassa di risparmio di Genova e Imperia" varato lunedì ...

La Camera ha approvato ieri la legge di bilancio con 313 sì. Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il testo : Una Manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volontà espressa dagli ...

Manovra - la Camera ha approvato la legge con 313 sì | Mattarella ha firmato il testo - evitato esercizio provvisorio : Tria: "Fugate ombre di Italexit, rispettate promesse elettorali" - Al termine di un lungo e spinoso iter legislativo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto: "La Manovra è stata approvata ...

Sergio Mattarella ha firmato e promulgato il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato per la promulgazione il decreto sicurezza, il testo fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e convertito negli scorsi giorni dal Parlamento con l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati. Ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.Continua a leggere

Decreto Sicurezza - Mattarella ha firmato il testo : via libera alla conversione in legge : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Sicurezza e dato il via libera alla conversione in legge del provvedimento. L’annuncio è stato pubblicato sul sito del Quirinale. Il capo dello Stato ha così, nell’ultimo giorno utile, stabilito la promulgazione del dl, convertito definitivamente dalle Camere mercoledì 28 novembre. Le opposizioni, dopo l’approvazione del Parlamento della legge fortemente ...

Manovra - Mattarella ha firmato. Niente tagli alle pensioni d’oro : Il taglio alle pensioni d’oro non compare nel testo inviato al Quirinale ma potrebbe rientrare con un emendamento durante l’iter parlamentare. Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Mattarella ha firmato - la legge bilancio approda in Parlamento : Roma, 31 ott., askanews, - Il presidente della Repubblica Swrgio Mattarella, a quanto si apprende, ha firmato l'autorizzazione della presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. La ...