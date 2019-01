Marco Mengoni | a grande richiesta 5 nuove date per ‘Atlantico Tour’ | info e dettagli

5 nuovi concerti di Marco Mengoni nel 2019 - le date da Torino e Milano a Roma - Bari e Firenze : Si aggiungono nuovi concerti di Marco Mengoni in Italia nel 2019. Il tour per la presentazione del nuovo disco di inediti, Atlantico, si allunga: sono 5 i nuovi eventi live annunciati nella giornata odierna, in programma in 5 città diverse. Al calendario già confermato si aggiunge oggi la quarta data di Milano in programma per il 5 maggio al Mediolanum Forum di Assago e la terza data di Roma in programma per l’11 maggio al Palazzo dello Sport ...

Elisa - Vasco Rossi e Marco Mengoni i più trasmessi in radio nella prima settimana del 2019 : Vetta invariata nella prima settimana del 2019: la classifica Airplay dei brani più trasmessi in radio premia ancora una volta Elisa con il nuovo singolo Se piovesse il tuo nome, disponibile anche in una nuova versione in duetto con Calcutta. La cantante è attesa in tour nei teatri con il nuovo album di inediti a partire dal 15 marzo quando sarà in concerto a Latisana (Teatro Odeon), prima di percorrere lo stivale fino al 31 maggio (ultima data ...

I primi appuntamenti di Marco Mengoni nel 2019 tra l'instore tour e i concerti nei palasport : ... Arese, Mondadori 15 gennaio: Genova, La Feltrinelli Le date del tour 2019: 27 aprile Torino, PalaAlpitour 1, 2 e 4 maggio Assago , Mi, , Mediolanum Forum 8 e 10 maggio Roma, Palazzo dello Sport 13 ...

I primi appuntamenti di Marco Mengoni nel 2019 tra l’instore tour e i concerti nei palasport : Sul finire del 2018, Marco Mengoni ha rilasciato l'album Atlantico e intrapreso le attività promozionali a supporto del disco. Tra queste, anche una serie di appuntamenti firmacopie per l'instare tour ancora in corso di svolgimento. Saranno quattro infatti gli appuntamenti in programma a gennaio, tra il 12 e il 15 per quattro giorni consecutivi. Marco Mengoni sarà il 12 gennaio a Lonato del Garda e il 13 gennaio a Ravenna; in seguito sarà ad ...

Annunciate nuove date instore di Marco Mengoni per Atlantico : tutti i dettagli : Sono ufficiali le nuove date instore di Marco Mengoni per Atlantico dopo il successo della prima parte di firma copie che ha condotto in tutta Italia. L'artista di Ronciglione riparte quindi dal 12 gennaio con l'appuntamento di Lonato del Garda, che si terrà al Leone Shopping Center. Si continua con l'instore di Ravenna, in programma per il giorno immediatamente successivo, con firma copie accessibile per tutti i muniti di pass al Centro ...

Hit parade - Marco Mengoni re di Natale : Chiudono il giovane rapper vincitore dell'ultima edizione di X Factor, Anastasio con La Fine del mondo e Cesare Cremonini con la versione Piano e voce di Possibili Scenari.

Elisa - Marco Mengoni e Vasco Rossi alla guida della classifica Earone dei più trasmessi in radio : Elisa, Marco Mengoni e Vasco Rossi guidano l'ultima classifica Earone del 2018. La regina indiscussa è Elisa, con il nuovo singolo ancora in vetta da 8 settimane. Se piovesse il tuo nome è il brano più trasmesso in radio in Italia. Il brano, certificato singolo d'oro, è il primo estratto dal disco Diari aperti, rilasciato lo scorso 26 ottobre per Island Records e certificato disco d'oro per aver superato le 25.000 copie vendute. La ...

Marco Mengoni ancora in vetta alla classifica FIMI del 28 dicembre - Salmo primo tra i singoli : Nella classifica FIMI del 28 dicembre resiste ancora in prima posizione Marco Mengoni con l’album Atlantico, pubblicato quattro settimane fa e sempre rimasto in vetta, fatta eccezione per la seconda settimana in cui ha ceduto il primo posto a Laura Pausini. Secondo in classifica Salmo, che in un solo mese dall’uscita del suo album Playlist ha ottenuto già cinque dischi di platino e cinque dischi d’oro per l’album e per i singoli. Sul podio ...

FIMI Awards del 27 dicembre - da Marco Mengoni ai Thegiornalisti e Salmo : Torna l’appuntamento con i FIMI Awards del 27 dicembre dopo alcuni giorni di pausa natalizia per scoprire tutti gli album e i singoli che hanno ottenuto certificazioni per le vendite. Come già anticipato dallo stesso, Marco Mengoni in meno di un mese raggiunge il disco di platino per il suo ultimo album Atlantico; festeggiano anche i Thegiornalisti con il disco di platino per LOVE, album di inediti pubblicato lo scorso 21 settembre. Gli ...

30 anni e un Natale di platino per Marco Mengoni in attesa del tour 2019 : Il disco di platino per Marco Mengoni è arrivato a pochi giorni dal Santo Natale. Inoltre oggi, 25 dicembre, ricorre anche il suo compleanno. L'artista di Ronciglione (Viterbo) festeggia una doppia ricorrenza con oltre 50.000 copie vendute per il nuovo progetto discografico di inediti, Atlantico. Un 30° compleanno da ricordare che coincide con il giorno di Natale ma anche con una serie di primati e traguardi messi a segno dal cantante. Il ...

Disco di platino per Marco Mengoni con l’album Atlantico ancora primo in classifica : Un Natale e un compleanno da Disco di platino per Marco Mengoni che domani potrà festeggiare alla grande il suo ultimo album Atlantico, il quale ha già superato 50.000 copie vendute in meno di un mese dalla pubblicazione dopo il Disco d’oro conquistato subito dopo la prima settimana. Lo ha annunciato lui stesso su tutti i social poco fa, nonostante i FIMI Awards questa settimana ritarderanno di alcuni giorni per via delle vacanze natalizie e ...