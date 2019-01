Manchester United | troppo ' debole' su FIFA 19? Lingard risponde con le flessioni IL VIDEO

Calciomercato - Coutinho lascia il Barcellona? Il brasiliano tentato dal Manchester United : Philippe Coutinho stanco di fare la riserva al Barcellona: il Manchester United pronto a tentare il colpo in questa sessione di mercato Dopo l’esborso milionario per portarlo dal Liverpool al Barcellona, Philippe Coutinho sarebbe già pronto a fare le valige per volare a Manchester. Lo United sarebbe infatti intenzionato a presentare un’offerta ai blaugrana per il talento brasiliano ed a tentare il calciatore con un contratto ...

Il Manchester United guarda a Oriente : aprirà una serie di parchi tematici in Cina : Il Manchester United guarda a Oriente per i propri tifosi cinesi: aprirà una serie di parchi tematici di intrattenimento in Cina. L'articolo Il Manchester United guarda a Oriente: aprirà una serie di parchi tematici in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : il Manchester United piomba su Manolas : Kostas Manolas, 27 anni, difensore della Roma dal 2014. Afp Niente di sorprendente. Nel giorno in cui la squadra si ritrova a Trigoria per fare riprendere il lavoro in vista della seconda parte della ...

CALCIOMERCATO MILAN / Ultime notizie : su Ferreira Carrasco piomba anche il Manchester United : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: in mezzo può arrivare Pedro Obiang dal West Ham, Pepe Reina invece può partire subito.

Attenta Roma - il Manchester United vuole pagare la clausola per Manolas : Kostas Manolas è finito nel mirino del Manchester United che si appresta a pagare la (bassa) clausola rescissoria fissata dalla Roma Prosegue il pressing del Manchester United sul difensore centrale della Roma, Kostas Manolas. Secondo il ‘Sun’ i Red Devils avrebbero già contattato il 27enne greco per avere il via libera alla trattativa e sarebbero disposti a sborsare la clausola rescissoria di 36 milioni di euro valida da ...

Inter - Skriniar nel mirino di Manchester United e Psg (RUMORS) : Uno dei giocatori più ambiti all'Interno della rosa dell'Inter è sicuramente Milan Skriniar. Arrivato nell'estate del 2017 per 10 milioni di euro più il cartellino di Caprari, valutato 15 milioni, il centrale slovacco ha stupito tutti per il rendimento offerto lo scorso anno. Quest'anno, poi, c'è stata la prova del nove con l'esordio in Champions League che non ha deluso le aspettative. Skriniar ha dimostrato di non accusare il peso della ...

CALCIOMERCATO Manchester United : priorità al difensore per gennaio. Solskjaer pensa a Milenkovic : CALCIOMERCATO Manchester United Milenkovic / Secondo il ‘Sun’, Ole Gunnar Solskjaer avrebbe chiesto al club d’individuare un difensore centrale affidabile in vista del rinnovamento della rosa per la prossima stagione. I nomi in uscita per il mese di giugno sono quelli di Phil Jones, Antonio Valencia, Juan Mata, Ander Herrera e David De Gea, mentre a gennaio potrebbero lasciare Old Trafford Darmian e Fellaini.Al momento ...

La ritrovata serenità del Manchester United : Ole Gunnar Solskjær ha fatto sparire l'ambiente cupo lasciato da Mourinho e ha riportato perlomeno risultati, unità e un po' di fiducia

FA Cup - dopo Manchester United e Chelsea - vince anche l'Arsenal : Trentaduesimi di finale in F.A. Cup, la coppa per eccellenza in Inghilterra. Il Manchester United si sbarazza agevolmente del Reading, squadra di Championship,, 2-0 a Old Trafford griffato da Mata su ...

Tahith Chong - l'ultimo talento made in Manchester. E la statistica degli esordi dello United è da paura : Numeri impressionanti, soprattutto se consideriamo che i Red Devils sono da sempre una delle società più ricche al mondo. Una ricchezza costruita anche grazie al grosso lavoro svolto nell'Academy. E ...

Manchester United-Reading 2-0 : sesta vittoria di fila per Solskjaer : Trentaduesimi di finale in F.A. Cup, la coppa per eccellenza in Inghilterra. Il Manchester United si sbarazza agevolmente del Reading, squadra di Championship,, 2-0 a Old Trafford griffato da Mata su ...

Manchester United - Solskjaer porta la squadra in ritiro a Dubai : tutte le foto del resort One and Only : I Red Devils prepareranno la gara contro contro il Tottenham in un resort extralusso da 400 sterline a notte: ha un accesso privato su una spiaggia sul Golfo Persico, 26 ettari di giardini, quattro ...

Manchester United - Glazer all’incasso : in tre anni 45 milioni di dividendi : Il club ha distribuito 11,7 milioni di sterline alla famiglia. Una cifra che si somma a quanto già incassato dai Glazer nelle due stagioni precedenti. L'articolo Manchester United, Glazer all’incasso: in tre anni 45 milioni di dividendi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter - proposto al club nerazzurro un giocatore del Manchester United : la situazione : Il club di Zhang Jr. punta De Paul per il mercato estivo e intanto valuta un giocatore del Manchester United proposto nelle ultime ore Il mercato invernale è iniziato, l’Inter si muove già per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sono tante le trattative aperte, sia in entrata ma anche in uscita, con Miranda che smania per trovare una nuova sistemazione. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di giocare ...