Manchester City-Burton Albion su DAZN | come fare per vedere la gara gratis

Calciomercato Manchester City - cessioni record sui giovani : 150 milioni da giocatori - quasi - mai utilizzati. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato l'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna TUTTE LE TRATTATIVE DI GIORNATA IL TABELLONE DEL Calciomercato

Calciomercato - quando il Manchester City stava per comprare Messi per errore : Un errore di "traduzione", una semplice incomprensione e… il Manchester City rischiava di comprare Messi. Messi, quello con la i finale, e non "messy", che in inglese significa "confuso", "...

Risultati FA Cup - dominio del Manchester City : ok il Watford : Risultati FA Cup – Si sono giocate altre importanti partite valide per la FA Cup, la competizione entra sempre più nel vivo. Tutto facile per il Manchester City, continua l’ottimo momento della squadra di Guardiola, 7-0 contro il Rotherham, risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in rete tra gli altri anche Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez, Otamendi e Sane. Clamorosa eliminazione del Fulham, fa ...

Inter - se parte Miranda c'è già il sostituto : Mangala dal Manchester City : L' Inter sta già lavorando per pianificare il futuro e ha già, quasi, messo a segno un grande colpo di mercato con l'ingaggio a parametro zero del forte centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid Diego ...

Manchester City - Liam Gallagher sfotte Klopp : 'Se quello è calcio heavy metal...' : Un affondo che, inevitabilmente, ha scatenato polemiche sui social dividendo le due fazioni di fan interessate: da una parte il sostegno del popolo dei Citizens , dall'altra l'ira del mondo Reds . E ...

Pronostico Manchester City vs Rotherham - FA Cup 6-1-2019 e Analisi : Manchester City-Rotherham, domenica 6 gennaio. La vittoria contro il Liverpool ha ridato grandi speranze di vittoria del titolo per il Manchester City, ora a 4 punti di distanza dai Reds. La squadra di Pep Guardiola potrebbe rendere ulteriormente positiva la sua stagione concentrandosi sulla FA Cup, uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Aspettando gli ottavi di Champions League, di Carabao Cup (semifinale con il Burton Albion) e i prossimi ...

Manchester City-Liverpool - bellezza e intensità della Premier : Rispettare le attese Ci sono i big match che tradiscono le attese, e quelli che le rispettano appieno. Due estremi, in mezzo lo spettro intermedio del calcio. Ecco, Manchester City-Liverpool è stata una partita non grigia, estrema, crudele, quasi cruenta nella sua intensità. Nella sua bellezza quasi ancestrale, puro english football con tutte le sfaccettature. Con tutte le nuove sfaccettature, perché la Premier resta la Premier, con le sue ...

Video/ Manchester City Liverpool - 2-1 - : highlights e gol della partita - Premier league - : Video Manchester City Liverpool , risultato finale 2-1, : highlights e gol del match, disputato all'Eihd stadium e valido per il 21turno di Premier league.

La conferma Uefa : il Manchester City rischia l’esclusione dalla Champions : Indagini in corso Da settimane si rincorrono le voci sulla possibile esclusione del Manchester City dalla Champions League, per violazioni del Faia Play Finanziario. Un’ipotesi che diventa ancora più realistica dopo le dichiarazioni di Yves Leterne presidente e capo investigatore dell’Uefa’s Club Financial Control Body. Secondo quanto raccolto dal Telegraph, le indagini sono in corso e potrebbero portare alla «sanzione più pesante». ...

Highlights Manchester City-Liverpool 2-1 - i Citizens riaprono la Premier : Highlights Manchester City-Liverpool 2-1 – Il big match, in programma come posticipo della ventunesima giornata del campionato di Premier League all’Emirates Stadium, vedeva di fronte Manchester City e Liverpool, due squadre che avevano a disposizione un solo risultato: la vittoria. Solamente aggiudicandosi i tre punti, infatti, gli uomini di Pep Guardiola e Jurgen Klopp avrebbero […] L'articolo Highlights Manchester ...

Il Manchester City non molla : Aguero e Sanè stendono il Liverpool - si riapre la Premier League : Il Manchester City si aggiudica lo scontro diretto di inizio 2019 contro il Liverpool: Firmino risponde al gol iniziale di Aguero, ma Sanè regala la prima gioia del nuovo anno a Guardiola La Premier League regala a tutti i tifosi un inizio di 2019 col botto. Big match di alta classifica nel calcio britannico, con Manchester City e Liverpool che si affrontano in un duello che probabilmente durerà fino a fine stagione. All’andata era finita ...

LIVE Manchester City-Liverpool - Premier League in DIRETTA : 2-1 - Sané regala un nuovo vantaggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester City-LIVErpool, match valido per la 21^ giornata della Premier League 2019 di calcio. Il campionato inglese è arrivato a una vera e propria svolta, lo scontro diretto di questa sera sarà determinante: i Reds guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Tottenham (che ha già giocato) e sette sul City. Gli ospiti vanno a caccia del successo grazie al quale rafforzerebbero il primo posto ...

Manchester City-Liverpool - pasticcio fra Ederson e Stones : un centimetro nega il più clamoroso degli autogol![VIDEO] : clamoroso rischio di autogol nel primo tempo di Manchester City-Liverpool: Manè grazia i ragazzi di Guardiola colpendo il palo, ma Ederson e Stones per poco non la fanno grossa sul rinvio Manchester City vs Liverpool, la Premier League regala subito una sfida col botto ad inizio 2019. Le due squadre che si contendono la Premier League, l’una contro l’altra per un’antipasto di quella che sarà la lotta a due per tutto il ...

Brivido Manchester City - la Uefa conferma : rischio esclusione dalla Champions : Il Manchester City si candida ad essere grande protagonista in stagione ma per il futuro rischia tantissimo a causa del Fair Play finanziario. Yves Leterme, presidente e capo del comitato di controllo finanziario della Uefa ha annunciato che in caso di conferme di accuse il club affronterà “la punizione più pesante”, come riportano anche dall’Inghilterra. “Se è vero ciò che è stato scritto, potrebbe esserci un ...