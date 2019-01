Maltempo | emergenza freddo | Croce Rossa al lavoro in tutta Italia

Maltempo : emergenza neve rientrata a Matera - riaprono le scuole : Il Comune di Matera ha deciso di cessare le attività del centro operativo comunale (Coc) della protezione civile, non ravvisando ulteriori necessità legate al Maltempo. Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio e hanno lavorato al controllo delle alberature che sorgono nei pressi degli edifici scolastici. Gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per permettere l’ingresso degli ...

Maltempo : circa 1.000 ferrovieri impegnati durante l’emergenza : circa 1.000 i ferrovieri impegnati per l’emergenza neve, da giovedì 3 gennaio ad oggi, impegnati nel ripristino delle normali condizioni dell’infrastruttura ferroviaria e nell’assistenza alle persone in viaggio sui treni di Trenitalia. Il lavoro del Gruppo FS Italiane, 24 ore su 24, ha permesso di riprendere, da stamattina 6 gennaio, la regolare circolazione ferroviaria nelle regioni interessate da nevicate e forte Maltempo ...

Maltempo - il Comune di Lecce : “Cessata l’emergenza - nessun incidente” : E’ cessata in mattinata l’emergenza neve che ha colpito il territorio salentino, non risparmiando il capoluogo fin dalle prime ore di ieri. La Prefettura alle 11,30 di oggi, ha dichiarato chiuso il centro operativo soccorsi costituito per coordinare gli interventi della Protezione Civile su tutto il territorio provinciale e far fronte alle problematiche connesse con l’ondata di Maltempo. La macchina della Protezione Civile ...

Maltempo - emergenza neve : il prefetto di Catania convoca il Cov : Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, nell’immediatezza del verificarsi degli eventi metereologici avversi della notte scorsa ha disposto la convocazione del Comitato operativo per la viabilita’ (Cov) per coordinare gli interventi necessari. Sono riuniti dalla mattina i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, della Polizia provinciale, del Dipartimento ...

Maltempo - il Comune di Taranto : “Risposte concrete all’emergenza freddo” : “Positivo il bilancio delle azioni poste in essere dall’amministrazione comunale per far fronte all’emergenza freddo che sta interessando la citta’ in queste ore”. E’ il Comune di Taranto a fare un primo bilancio soprattutto per quanto riguarda l’assistenza ai senza fissa dimora. Per l’assessore comunale al welfare, Simona Scarpati, “le associazioni di volontariato e di protezione civile con ...

Maltempo - emergenza neve a Matera : situazione verso normalità : Circa 250 tonnellate di sale utilizzato, 7 mezzi spargisale e spartineve, 30 uomini impegnati. Le attività messe in campo dal Comune di Matera per fronteggiare l’emergenza Maltempo sono continuate fino a notte inoltrata e proseguite a partire dalle 5 di questa mattina. Piazza Vittorio Veneto, le strade del centro storico e dei Sassi sono state rese praticabili mentre la maggior parte delle strade cittadine risultano essere libere dalla ...

Maltempo - avviato Piano emergenza freddo a Ladispoli : L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stato avviato il Piano di emergenza per i senza tetto in coincidenza con l’arrivo del freddo invernale ed il brusco abbassamento delle temperature. “In collaborazione con la Croce Rossa di Santa Severa e la Protezione civile comunale di Ladispoli – spiega l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi – abbiamo avviato il progetto di assistenza per ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo - 750 addetti al lavoro per fronteggiare l’emergenza” : Attivato il numero verde gratuito 800892021 e circa 750 persone del Gruppo FS Italiane al lavoro per assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza neve. E’ il gruppo FS, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ad aver predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e ...

Maltempo Messina : il Comune attiva il piano di emergenza freddo per senzatetto : E’ stato attivato stamani dal Comune di Messina il piano per l’emergenza freddo rivolto alle persone senza fissa dimora. Dopo il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile, che prevede nevicate nelle prossime 24-36 anche a bassa quota, l’amministrazione ha contattato diverse associazioni di volontariato che si sono rese disponibili per l’assistenza ai clochard. Ampliate le disponibilità dei posti sia presso il ...

Maltempo - emergenza ferrovie : treni regionali ridotti del 30% : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile, il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie ...

Maltempo - emergenza freddo : appello della comunità di Sant’Egidio : All’inizio della prima ondata di freddo, che già ha ucciso due senza dimora a Roma e Milano, la comunità di Sant’Egidio invita i cittadini a mobilitarsi per portare aiuti e supportare i volontari con un appello urgente: “Chiunque può dare una mano. Occorre non restare indifferenti, per evitare che l’ondata di freddo prevista e il clima rigido che ci attende fino alla fine dell’inverno provochi nuove vittime. Ognuno ...

Gruppo FS - pronto piano emergenza Maltempo : Per la giornata di domani giovedì 3 gennaio, il Gruppo FS ha attivato un piano di emergenza neve e gelo con particolare attenzione ad alcune stazioni e linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, ...