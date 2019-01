ilfattoquotidiano

: Mafia, il procuratore Cafiero De Raho: “Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro”… - Cascavel47 : Mafia, il procuratore Cafiero De Raho: “Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro”… - miccono : Mafia, il procuratore Cafiero De Raho: 'Nel 2019 sarà l'anno della cattura di Matteo Messina Denaro' - TutteLeNotizie : Mafia, il procuratore Cafiero De Raho: “Nel 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ill’annodiMessina Denaro. Lo sostiene ilnazionale Anti, FedericoDein un’intervista a Gnewsonline.it, il nuovo quotidiano online del MinisteroGiustizia. “Le reti che lo attorniano e che lo sostengono sono sempre numerose ma di volta in volta, mese dopo mese, si interviene tagliandole. Così facendo ci si avvicina all’obiettivo e credo che ilpropriofinesua latitanza“, sono le parole usate daDeper rispondere a una domanda diretta: “Secondo lei ilpuò esserediMessina Denaro?”“Sono convinto – dice il numero uno di via Giulia – che le attività investigative sviluppate sul territorio nazionale consentano di raggiungere questo obiettivo. Lo dico non solo perché sono ottimista ma anche ...