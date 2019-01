«L’ultrà interista Piovella ha seguito le regole dell’omertà, no ai domiciliari»

ilnapolista

(Di martedì 8 gennaio 2019) L’ordinanza del gip Salvini L’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari Guido Salvini ha respinto la richiesta di arrestiper Marcol’ultràdetto il Rosso.faceva parte del cd Direttivo degli Ultras della curva Nord in rappresentanza dei Boys e quindi concorreva a tutte le più importanti decisioni che riguardavano l’attività di tali gruppi era presente il pomeriggio del 26 dicembre prima al cd Baretto e poi in serata presso il pub Cartoons da cui è partita la spedizione in direzione di via Novara una volta date dai capi e dai sottocapi ai partecipanti le indicazioni che dovevano seguire era presente, per sua stessa ammissione, agli scontri di via Novara e presumibilmente in una posizione avanzata posto che si trovava vicino a Belardinelli nel momento in cui questi, all’inizio dell’attacco, era stato travolto e ...