Lotteria Italia | cosa succede ai premi non ritirati | dimenticate vincite per 27 milioni

fanpage

: #lotteriaitalia A Sala Consilina il primo premio da 5 milioni di euro. Anche il secondo e il terzo vinti in… - Agenzia_Ansa : #lotteriaitalia A Sala Consilina il primo premio da 5 milioni di euro. Anche il secondo e il terzo vinti in… - Newsinunclick : LOTTERIA ITALIA 2018, SENZA GRATTA E VINCI DURO COLPO ALLE VENDITE - - torino_today : Lotteria Italia, la dea bendata bacia Torino: biglietto da un milione venduto a Mirafiori - Cronaca Qui -

(Di martedì 8 gennaio 2019)se non si ritirano leassegnate con le estrazioni della? In genere il denaro resta nei forzieri dei Monopoli, a disposizione per i futuri concorsi, ma non mancano le eccezioni. Negli ultimi 17 anni non sono stati riscossiper ben 27di euro.