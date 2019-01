Lombardia | alto rischio incendi boschivi in zone pedemontane e laghi

Consumo di suolo - contributi pubblici e guadagni privati : in Lombardia e Veneto colata d’asfalto e cemento targata Lega : Senza far troppo rumore, per non disturbare l’alleato di governo, la Lega è protagonista della più grande colata di asfalto e cemento mai registrata in Pianura Padana. E proprio in quelle terre, già soffocate da un’infrastrutturazione selvaggia (e rigorosamente bipartisan) si giocherà la resa dei conti con l’alleato pentastellato, ben presente nei comitati locali contro le nuove opere e geneticamente avverso al Consumo di suolo. Epicentro del ...