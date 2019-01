L' ex braccio destro di Le Pen ha registrato il marchio ' Gilet Gialli'

Usa e Cina tornano a trattare - comparsa a sorpresa del braccio destro di Xi : Lu ha voluto sottolineare che "lo sviluppo della Cina ha un potenziale enorme" e che "abbiamo una grande fiducia nei forti fondamentali di lungo termine dell'economia cinese". Wilbur Ross, segretario ...

Vice - la vera storia del braccio destro di George W. Bush è un film che ti lascia inerme : Ci sono film che, quando esci dalla sala, ti lasciano con la sensazione di averti preso in giro. Il problema sorge quando quello che il film racconta è la realtà, nient’altro che la realtà. A quel punto l’essere stati presi in giro assume una gravità ben diversa. È tutto vero, ti ripeti in testa, perché il film fornisce dati specifici, informazioni accurate e prove di quello che sta raccontando, ed è lì che ti senti doppiamente raggirato, ...

GdF Palermo : misure prevenzione e confisca beni ad Alamia Francesco Paolo - braccio destro di Vito Ciancimino : I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo Sezione I ...

GdF Roma : arrestati per bancarotta immobiliarista Giuseppe Statuto e suo braccio destro Massimo Negrini : Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, all'esito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione alla misura cautelare degli arresti ...

Martin Selmayr - il Parlamento Ue chiede la testa del braccio destro di Juncker : Il Parlamento europeo ha chiesto la testa di Martin Selmayr, il Segretario generale della Commissione europea ed ex potentissimo capo di Gabinetto del presidente Jean-Claude Juncker. Lo ha fatto con una risoluzione approvata in Plenaria a Strasburgo, il 13 dicembre, in cui analizza l’operato del Mediatore europeo (Ombudsman), incaricato di indagare sulle denunce per cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee e che si è occupato ...

Corruzione : condannato Raffaele Marra - ex braccio destro della sindaca Raggi : La condanna nell’ambito del processo che lo vede imputato per concorso in Corruzione con il costruttore, Sergio Scarpellini (deceduto il 20 novembre scorso)

Raffaele Marra - chi è l'ex braccio destro di Virginia Raggi : Raffaele Marra, chi è l'ex braccio destro di Virginia Raggi Ex capo del personale al Comune di Roma ed ex direttore dell'ufficio politiche abitative, è stato arrestato nel dicembre 2016 e condannato nel dicembre 2018 a 3 anni e sei mesi per corruzione Parole chiave: ...

Il braccio destro di Zingaretti apre al disgelo fra Pd e M5S - pioggia di critiche : "La primarie possono essere l'innesco di una mobilitazione per rimettere in pista la sinistra e il campo democratico". Lo dice Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio e coordinatore di 'Piazza Grande' di Nicola Zingaretti, al Manifesto. Ma sono le sue parole sui 5 Stelle che accendono la bagarre interna al Pd. "Nella condizione attuale penso che bisogna proporre un disgelo, verificare se ci sono, qua e là nei comuni, e ...