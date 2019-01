L' Eredità | la risposta più atroce di sempre | ' Seul capitale di' Un disastro da

L'Eredità - la risposta fascistissima di Cristina : 'Il manganello' - cala il gelo da Flavio Insinna : Eja Eja, L'Eredità . Robe da matti nello studio di Flavio Insinna , il padre-padrone del seguitissimo quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Altro giro, altro disastro...in questo caso un po' '...

L'Eredità - la risposta fascistissima di Cristina : "Il manganello" - cala il gelo da Flavio Insinna : Eja Eja, L'Eredità. Robe da matti nello studio di Flavio Insinna, il padre-padrone del seguitissimo quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Altro giro, altro disastro...in questo caso un po' "fascistello". La malcapitata concorrente, nell'emissione di martedì 8 gennaio, era tal Cristina. Siamo a

Imbarazzo a L'Eredità - il campione non sa la risposta e urla in studio : A L'Eredità c'è un nuovo campione: Salvatore. Arrivato al gioco finale de La Ghigliottina con non poche difficoltà, Salvatore ha tenuto incollati i telespettatori per una sua uscita un po' particolare.

L'Eredità - le accuse fanno godere Flavio Insinna : risposta brutale - spazzato via Gerry Scotti : Le polemiche fanno godere Flavio Insinna. Negli ultimi giorni si è parlato molto del suo L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Se ne è parlato per presunti favoritismi per alcuni concorrenti, una campionessa in particolare. accuse che, ciclicamente, ritornano. Ma in questo caso si sono rip

L'Eredità - Francesca e l'assassinio dello sport italiano : la risposta scandalosa su Vincenzo Nibali : Un disastro pirotecnico a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda su Rai 1 che, ogni giorno o quasi, ci regala imperdibili gaffe e prove di ignoranza da parte dei concorrenti. Oggi, giovedì 27 dicembre, è toccato alla malcapitata Francesca, protagonista di un errore impensabile nel g

L'Eredità - con cosa si copre di notte il concorrente : la risposta assurda - Flavio Insinna piegato dal ridere : Roba da matti a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1 dove giorno dopo giorno si registrano esilaranti e strepitose gaffe. Non fa eccezione la puntata di lunedì 17 dicembre,...

L'Eredità - pronti via il disastro di Manuel : gli ridono in faccia - la risposta è la peggiore possibile : Gelo a L'Eredità per la sconsiderata risposta di Manuel , campione in carica. Battute iniziali del preserale di Raiuno, Flavio Insinna domanda: 'Attore di infimo livello'. L'iniziale è 'G' e ...

L'Eredità - il suicidio di Lisa : senza precedenti da Flavio Insinna - la risposta con cui si fa fuori da sola : Non soltanto gaffe e sfondoni, a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Al game-show , infatti, fa irruzione una nuova, e inattesa, sorpresa: il suggerimento involontario ...

L'Eredità - vedete la faccia di Flavio Insinna? Sta per venire : risposta-horror su Giulio Cesare : Altro giro, altro disastroso regalo a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale di Rai 1 dove, spesso e volentieri, l'ignoranza dei concorrenti regna sovrana. Quanto accaduto nella puntata di ...

L'Eredità - raptus di Antonella : sbaglia la risposta - volano parole grosse. Occhio a Flavio Insinna : Una puntata difficile, per Antonella , a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Siamo alla puntata di domenica 2 dicembre, in cui la concorrente arriva con un vistoso ...

L'Eredità - la risposta da brividi : rivolta in Valtellina - Flavio Insinna non sa più che pesci pigliare : Incredibile, ma vero. Siamo, come spesso accade, negli studi de L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. La puntata è quella di mercoledì 28 novembre, la domanda posta dal ...

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : Giulia e la risposta-scandalo - clamoroso sfregio a Lucio Battisti : Scherza coi fanti, ma lascia stare Lucio Battisti . A L'Eredità , vera e propria fiera degli orrori, Flavio Insinna testa le conoscenze musicali della concorrente Giulia domandandole chi balla nella ...

L’Eredità - gaffe sui Promessi Sposi : la risposta assurda della concorrente : Chissà se gli autori del gioco basato sulla lingua e sugli argomenti di cultura generale, avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Stiamo parlando dell’Eredità, quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno che ultimamente sta regalando gaffe, strafalcioni, errori, e scivoloni. Il programma ha infatti registrato una vera e propria impennata di gaffe. Dal concorrente a ...

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : 'Dove si sono rivisti Renzo e Lucia?' - peggior risposta di sempre : La più sconcertante delle risposte a L'Eredità arriva da Laura, concorrente del quiz preserale di Flavio Insinna che ha dato prova di una sesquipedale ignoranza letteraria. La domanda, in apparenza, è ...