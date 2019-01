Leon Cino oggi | che fine ha fatto il ballerino di ‘Amici’

Il provvedimento disciplinare della Celentano e il ritorno di Leon Cino nel daytime di Amici dell’8 gennaio : Al centro del daytime di Amici dell'8 gennaio le prove dei ragazzi e la maestra Alessandra Celentano che si confronta con i ballerini della scuola. Sabato 12 gennaio andrà in onda il pomeridiano su Canale5 dopo le vacanze di Natale, e gli allievi sono in sala prove per preparare al meglio le probabili esibizioni. Alessandro Casillo e Giordana Angi, ad esempio, provano insieme il duetto sul brano Say Something (I’m giving up on you), proposto ...