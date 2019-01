LEGO DC SUPER-VILLAINS: Disponibili i contenuti scaricabili di Aquaman

gamerbrain

: LEGO DC Super-Villains si aggiorna con Aquaman - ItaliaTopGames - italiatopgames : LEGO DC Super-Villains si aggiorna con Aquaman - ItaliaTopGames - emirocinema : Il 21 Febbraio arriverà una nuova Super Avventura!! Pronti per il nuovo Trailer? The LEGO Movie 2 –… - magnusplayme : LEGO DC Super Villains Gameplay ITA [#24] Battaglia Finale ? PS4 pro: -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Warner Bros. Interactive Entertainment rende oggi disponibile il secondo pacchetto del filmperDCper PlayStation 4, Xbox One , Nintendo Switch e PC Windows. Il Pacchetto scaricabile aggiunge livelli e personaggi giocabili ispirati al film della Warner Warner Bros. Pictures,Acquaman arriva inDCMovie Parte 1 e 2 sono parte del Season Pass incluso inDCDeluxe Edition (digital only), che può anche essere acquistato separatamente a 14,99€. I giocatori che vogliono acquistare soltanto i pacchetti del film dipotranno comprarli in blocco a 5,99 €I pacchetti del film disono ricchi di azione e danno ai giocatori la possibilità di controllare il leggendario duo DC,e Mera, nel regno sottomarino ...