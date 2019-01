Legale diritti umani | A rischio anche assistenza pediatrica

Consiglio Comunale su Diritti Umani a L'Aquila sciolto per mancanza numero Legale : L'Aquila - Il Consiglio Comunale si è riunito nell’aula “Tullio De Rubeis”, in seduta straordinaria aperta, in occasione della ricorrenza della Dichiarazione universale dei Diritti Umani , su iniziativa della consigliera Carla Cimoroni (L’Aquila Chiama). Sono intervenuti, tra gli altri, rappresentanti di Amnesty international, Unicef, Emergency, Arci, Actionaid, Centro servizi del volontariato. Al termine della discussione è stata ...

Israele - software antiterrorismo usato per violare diritti umani. Amnesty valuta battaglia Legale : L’azienda israeliana Nso Group è nota per vendere i suoi software di sorveglianza a regimi che violano i diritti umani. Di sicuro il software “Pegasus” è stato usato dagli Emirati Arabi Uniti per spiare il difensore dei diritti umani Ahmed Mansoor, in carcere dal marzo 2017. C’è poi il sospetto che attivisti per i diritti umani in diversi altri Paesi, tra cui Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Ungheria, siano stati spiati grazie alle ...