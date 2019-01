Le sigarette elettroniche fanno male?

sigarette elettroniche VS tradizionali : ecco il confronto tra la quantità di catrame rilasciata nei polmoni in un esperimento [VIDEO] : Il governo britannico sta lanciando una nuova campagna per cercare di convincere i fumatori del Regno Unito del fatto che il vaping non sia dannoso quanto il fumo di sigaretta e che sia un buon modo per smettere di fumare, nel tentativo di combattere lo scetticismo generato da alcuni studi scientifici. La Public Health England (PHE), agenzia esecutiva del Dipartimento di Sanità e Assistenza Sociale del Regno Unito che sostiene che il vaping sia ...

Allarme sigarette elettroniche tra i giovani degli USA - il chirurgo generale : “La nicotina è pericolosa - può influenzare apprendimento - attenzione e memoria” : Il chirurgo generale degli Stati Uniti sta esortando ad un rapido intervento per impedire che i brand di sigarette elettroniche creino dipendenza in milioni di adolescenti. In un avviso, Jerome Adams ha dichiarato che genitori, insegnanti, operatori sanitari e autorità governative devono intraprendere delle “misure aggressive” per impedire che i bambini utilizzino le sigarette elettroniche. La legge federale vieta la vendita dei dispositivi ...

USA : tra gli adolescenti cala l’uso di molte droghe - grande preoccupazione per l’esplosione delle sigarette elettroniche : Nel 2018 il doppio degli studenti delle scuole superiori ha utilizzato sigarette elettroniche a base di nicotina rispetto al 2017, un salto senza precedenti in un ampio sondaggio annuale sulle abitudini legate al fumo, all’alcol e all’utilizzo di droghe tra gli adolescenti. È stato il più grande aumento in un solo anno nei 44 anni di storia del sondaggio, che ha superato di gran lunga l’aumento nel consumo di marijuana degli anni ’70. Il ...

Dl fisco - dalla pace fiscale alle sigarette elettroniche : tutti i punti : Al ministero dell'Economia e Finanza verrà creato un fondo di 525 milioni per le calamità naturali. Saranno versati 475 milioni nel 2019 e di 50 milioni nel 2020. © Copyright LaPresse - Riproduzione ...

Cricelli : come Simg sosteniamo efficacia sigarette elettroniche : Firenze, 30 nov., askanews, - 'I medici di medicina generale italiani sono, in Europa, tra quelli più competenti e sensibili ai problemi legati al fumo. Il problema che ci siamo posti è che a fronte ...

La Lega ha un conflitto d'interessi con l'industria delle sigarette elettroniche? : Il partito di Salvini ha proposto una norma favorevole a chi produce vaporizzatori e che condonerà i debiti di un'azienda da cui riceve finanziamenti

La Lega ha un conflitto d’interessi con l’industria delle sigarette elettroniche? : (Tolga Akmen / AFP) La Lega è quasi riuscita a far approvare un provvedimento giudicato favorevole all’industria delle sigarette elettroniche, dopo aver ricevuto un finanziamento da un’importante azienda del settore. A svelare il conflitto d’interessi è il quotidiano La Stampa, che in un articolo odierno firmato da Gianluca Paolucci e Michele Sasso racconta di un versamento di circa 75mila euro – avvenuto nel corso dell’ultima campagna ...

La Lega vuole fare un grosso favore a chi commercia sigarette elettroniche : La Stampa ha scoperto che nel testo del decreto fiscale è stato inserito un condono da 180 milioni di euro per il settore, per cui Salvini si è molto speso

sigarette elettroniche - 75 mila euro alla Lega. Poi arriva il condono : Settantacinque mila euro per la campagna elettorale della Lega di Matteo Salvini. A versarli è stata la Vaporart, uno dei principali operatori italiani del settore dei liquidi per Sigarette elettroniche. Nulla di male, in sé. Se non che la Lega si è battuta con forza per abbattere il carico fiscale sul settore. E per condonare i 180 milioni di euro...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 novembre : Ecco chi paga i partiti. Conti in tasca. sigarette elettroniche (Lega) - cacciatori (FdI) - famiglia Guidi (Pd) : Trasparenza Soldi ai partiti. Aziende, lobby e altri affari. Ecco chi ha pagato la politica I contributi 2018 – Da chi fabbrica Sigarette elettroniche ai cacciatori: l’elenco aggiornato dei finanziatori privati di Carlo Tecce Garantismi e gargarismi di Marco Travaglio Avete notato quanto sono diventati simpatici i Casamonica, ora che la Raggi gli fa svuotare e abbattere i villini? Qualche estate fa, dopo il vistoso e fastoso ...

“Popcorn Lung” - questa malattia irreversibile è uno dei rischi delle sigarette elettroniche aromatizzate : Gli esperti del settore sostengono che un composto chimico chiamato diacetile, che si trova nei vaporizzatori degli aromi delle sigarette elettroniche, può causare una condizione definita come “Popcrn Lung”, ossia l’infiammazione dei bronchioli che porta, tra gli altri sintomi, mancanza di respiro e affanno. Secondo Business Insider, tra il 2017 e il 2018 c’è stato un aumento del 78% di utilizzatori di sigarette elettroniche tra gli studenti ...

USA - epidemia di sigarette elettroniche tra i bambini : Juul blocca la vendita nei negozi di alcuni aromi : Juul Labs Inc., il produttore di sigarette elettroniche leader negli USA, sta sospendendo la vendita nei negozi di alcuni aromi per scoraggiare l’uso da parte dei più giovani. La scelta arriva in vista delle misure restrittive attese da parte del governo americano sulle vendite di e-cig aromatizzate ai minorenni. Juul ha dichiarato di aver bloccato gli ordini per i gusti mango, frutta, crema e cetriolo e che riprenderà le vendite solo ai ...