Le cuffie wireless Changer offrono caratteristiche premium e fungono anche da cavo di

Jabra presenta le cuffie wireless Elite 85H con riduzione attiva del rumore e 32 ore di autonomia : Se state valutando l’acquisto di cuffie con riduzione del rumore , presto potrete prendere in considerazione anche le Jabra Elite 85H, oltre ai tradizionali modelli di Sony o di Bose. Il noto produttore, infatti, ha approfittato della vetrina del Consumer Electronic Show di Las Vegas per presenta re il suo primo modello wireless con riduzione attiva del rumore e padiglione di tipo over-ear, ossia che copre totalmente le orecchie. Dovrete ...

Skullcandy lancia le nuove cuffie Push - i suoi primi auricolari full wireless : Skullcandy ha annunciato il lancio di Skullcandy Push , i primi auricolari wireless dell'azienda prive di prive di una qualsiasi interconnessione tra di loro. Gli auricolari sono disponibili in un solo colore piuttosto particolare, sono datate di un gancio in gel per l'orecchio, offrono sei ore di autonomia e riponendole nella custodia completamente carica possono offrire altre sei ore di ascolto. L'articolo Skullcandy lancia le nuove cuffie ...

Lenovo Air Wireless Bluetooth Headset : cuffie con antenna al grafene e intelligenza artificiale : Nel corso della settimana appena conclusasi, Lenovo - il colosso cinese dell'informatica che controlla anche il brand Motorola e l'ex divisione hardware di IBM - è balzata agli onori della cronaca per la presentazione di un top gamma telefonico , il Lenovo Z5 Pro che , oltre a un frontale dominato per il 95% dal display, adotta anche uno scanner 'in-screen', ed una selfiecamera ...

Le cuffie wireless Mobvoi TicPods Free sono disponibili su Amazon : Sbarcano su Amazon le Mobvoi TicPods Free . Si tratta di un paio di cuffie wireless in-ear che ha riscosso un gran successo su Indiegogo. Presentate alcuni mesi fa, dopo essere date come disponibili anche sul sito ufficiale di Mobvoi sono ora acquistabili sull'e-store di Jeff Bezos al prezzo di 129,99 euro in due colorazioni differenti. L'articolo Le cuffie wireless Mobvoi TicPods Free sono disponibili su Amazon proviene da TuttoAndroid.

ASUS Republic of Gamers presenta le cuffie ROG Strix Fusion 700 e ROG Strix Fusion Wireless : Cernusco sul Naviglio, 29 Ottobre 2018. ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di Strix Fusion 700 e Strix Fusion Wireless, due nuove cuffie Wireless (Fusion Wireless) e bluetooth (700) progettate per fornire ai videogiocatori una totale libertà di movimento e una comoda connettività per sessioni di gioco ininterrotte. Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.2, i gamer possono collegare contemporaneamente le cuffie al loro ...