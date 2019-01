Lapo Elkann torna in Italia | tenero abbraccio col padre

Lapo Elkann torna in Italia dopo una lunga assenza : pranzo a Milano col padre Alain : Lapo Elkann torna in Italia dopo una lunga assenza e, appena giunto a Milano, incontra il padre Alain per un pranzo insieme. È stato il settimanale Chi a documentare il tenero e...

La vecchia Panda di Gianni Agnelli restaurata da Lapo Elkann – FOTO : Gianni Agnelli aveva una passione smodata per la Panda. Si dice che ne avesse possedute ben 11, e che gli piacesse molto trovarne una in versione 4×4 Trekking (la fuoristrada per antonomasia) ad attenderlo quando scendeva dall’elicottero a St. Moritz. Ebbene, poteva il nipote rimanere immune da un tale “amore” vintage? Domanda retorica. Infatti è stata proprio la Garage Italia di Lapo Elkann a restaurare una delle vetture appartenute ...

Fiat 600 Multipla - Lapo Elkann la elettrizza e la veste di Barocco – FOTO : Il connubio tra sacro e profano, probabilmente nella sua espressione più audace. Chi altri, quindi, se non l’eclettico e sempre un po’ sopra le righe Lapo Elkann, poteva scegliere l’opera simbolo del Barocco italiano per impreziosire una “popolare” Fiat 600 Multipla? La monovolume, considerata a tutti gli effetti capostipite del suo genere, è stata restaurata da Garage Italia – il laboratorio automobilistico che ha ...