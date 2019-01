Lady Gaga | il giorno dopo A letto con cereali e Golden Globe e quell' abbraccio con

Golden Globes - Lady Gaga presa in giro dalla presentatrice : la reazione della cantante in diretta : A presentare i Golden Globe 2019 sono stati Andy Samberg e Sandra Oh, l'indimenticata Cristina Yang di Grey's Anatomy che, tra una premiazione e l'altra è riuscita anche a prendere in giro Lady Gaga ...

Golden Globe - Lady Gaga : "Da donna è difficile farsi prendere sul serio" : C'é tristezza mista a commozione negli occhi di Lady Gaga sul palco dei Golden Globe 2019. La cantante-attrice, protagonista del film 'A star is Born' di Bradley Cooper, ha portato a casa una sola ...

Golden Globes 2019 : Lady Gaga vince per la miglior canzone con 'Shallow' - trionfo a sorpresa di 'Bohemian Rhapsody' e 'Green Book' : ...per La fantastica signora Maisel Debra Messing per Will & Grace miglior attore in una serie commedia o musicale Sacha Baron Cohen per Who Is America? Jim Carrey per Kidding " Il fantastico mondo di ...

Golden Globes - dallo strascico di Lady Gaga alle paillettes di Penelope Cruz : il red carpet a Beverly Hills : LaPresse, La stagione dei grandi red carpet e dei premi ha aperto ufficialmente il sipario. A Beverly Hills folla di star sul tappeto rosso dei Golden Globes, l'anticamera degli Oscar.

Lady Gaga commossa ai Golden Globe con l'abito-tributo a Judy Garland : "Da donna che fa musica è difficile farsi prendere sul serio" : Era la favorita ai Golden Globe, osannata da critica e pubblico per la sua interpretazione in "A star is born", film candidato a 5 premi. Alla fine però Lady Gaga si è dovuta "accontentare" del premio per la migliore canzone: "Shallow".Insomma, la stella del pop non ha conquistato il titolo di migliore attrice drammatica, andato a Glenn Close per The Wife, ma è senz'altro stata la protagonista indiscussa del premio. Sul red ...

Trionfa Bohemian Rhapsody. Glenn Close soffia il premio a Lady Gaga : Colpo di scena alla 76ma edizione dei Golden Globes . Tre Globi d'Oro a Green Book, due a Bohemian Rhapsody e due a Roma, uno solo a A Star is Born. E non solo. Lady Gaga, favorita al premio per la ...

Golden Globes 2019 - Lady Gaga abbina i capelli al vestito e omaggia Judy Garland : Lei dice di non averlo fatto di proposito, ma la stampa americana ha già deciso che l'outfit scelto da Lady Gaga per calcare il tappeto rosso della 76ma edizione dei Golden Globe è un omaggio a Judy ...

Golden Globes 2018 cinema : il trionfo di Lady Gaga e Bohemian Rhapsody : La 76esima edizione dei Golden Globes ha il sapore del rock grazie al successo del film Bohemian Rhapsody e della sensibilità civile grazie alla pellicola Green Book. Con i Golden Globe, a inizio anno, tradizionalmente si dà il via ufficiale alla corsa agli Oscar, che si terranno il 24 febbraio. Vincitori e vinti A portarsi a casa, a sorpresa, il premio più ambito è il film diretto da Bryan Singer, incentrato sulla carriera dei Queen che ha ...

Lady Gaga commossa sul palco dei Golden Globe : 'Da donna - è difficile farsi prendere sul serio' : L'uomo, però, ha problemi di alcolismo e più volte mette in imbarazzo Ally, ormai una stella affermata nel mondo della musica. E così decide di togliersi la vita per non intaccare la carriera della ...

Delusione per Lady Gaga ai Golden Globes 2019 - in lacrime si consola con Shallow miglior canzone originale (video) : Non ce l'ha fatta Lady Gaga ai Golden Globes 2019 ad affermarsi come miglior Attrice Protagonista per A Star Is Born, raccogliendo però un riconoscimento per la sua Shallow come miglior Colonna Sonora. L'atteso trionfo del remake di Bradley Cooper non c'è stato: osannato dalla critica e tra i film più visti al box office, A Star Is Born non è riuscito a spianarsi la strada verso gli Oscar. Né Gaga né Cooper hanno vinto tra gli attori ...

Golden Globe - Glenn Close e Bohemian Rhapsody vincitori a sorpresa su Lady Gaga e "A star is born" : Il colpo di scena della 76ma edizione dei Golden Globes è arrivato a fine serata, quando la favorita al premio per la migliore attrice drammatica, Lady Gaga, candidata per A star is Born, si è vista soffiare il Globo d'Oro da Glenn Close, per The Wife. Poco dopo Bohemian Rhapsody, che racconta la storia di Freddie Mercury, batteva lo stesso A star is born, dato per vincitore sicuro sino a poche ore prima nella categoria miglior ...

Golden Globes 2019 - trionfa a sorpresa Bohemian Rhapsody. Cuaron miglior regista - a Lady Gaga il premio per la miglior canzone : Tre Globi d’Oro a Green Book, due a Bohemian Rhapsody e due a Roma, uno solo a A Star is Born. La cerimonia dei 76esimi Golden Globes ha aperto la stagione dei premi cinematografici e ha decretato i vincitori del riconoscimento istituito dall’Hollywood Foreign Press Association, che riunisce i giornalisti stranieri a Hollywood. Green book è la miglior “comedy o musical”, mentre il racconto della vita di Freddie Mercury in ...

