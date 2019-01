La sicurezza delle “escape room”

«Decreto sicurezza incostituzionale» : partono i ricorsi delle Regioni : ... «La vita umana è sacra e deve essere anteposta a qualsiasi considerazione politica». Salvini, però, va avanti per la sua strada: «Possono farmi tutti gli appelli che vogliono, io non cambio idea. ...

Decreto sicurezza all'esame della Consulta - la rivolta delle Regioni a guida centrosinistra | Zingaretti : non chiudiamo gli Sprar : Il Lazio è la sesta regione gestita dal Pd che "boicotta" il Decreto Sicurezza, insieme a Umbria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria, tutte Regioni guidate da governatori del Partito Democratico

Decreto sicurezza : «Niente anagrafe con la sola richiesta d’asilo». La norma al centro dei ricorsi delle Regioni alla Consulta : Il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l’iscrizione all’anagrafe. È questa la norma “sul banco degli imputati” che secondo alcune Regioni presenta profili di palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale e politiche attive del lavoro e l'edilizia ...

Come funziona il ricorso delle Regioni alla Consulta contro il decreto sicurezza : Dapprima la Toscana, poi la Calabria, e ora altre Regioni potrebbero seguirne l'esempio, accodarsi e proporre ricorsi alla Corte costituzionale contro la legge sulla sicurezza. Ci sono 60 giorni a disposizione, ovvero dal momento in cui la legge è in Gazzetta Ufficiale: la pubblicazione di una legge è infatti l'ultimo atto di un percorso, da quel momento in poi la legge vincola la generalità dei ...

Dl sicurezza - nuovi malumori tra i senatori M5S. Mantero : ‘Crea illegalità’ Il fronte del no Salvini e l’dela delle ispezioni : «Decreto incostituzionale che peggiorerà la vita di italiani e stranieri». «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino»

Terremoto Sicilia - le immagini delle operazioni dei Vigili del Fuoco per la sicurezza : Ecco le immagini delle operazioni di messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria delle Grazie in provincia di Catania. Sono 1.671 gli interventi effettuati sino ad oggi dal Terremoto del 26 ...

Stati Uniti : editoriale "Nyt" - lo shutdown di Trump non riguarda la sicurezza delle frontiere : Washington, 02 gen 22:00 - , Agenzia Nova, - Il blocco parziale delle attività del governo statunitense non riguarda il problema della sicurezza al confine ma è il risultato di un'impasse politica voluta dal presidente Trump su un simbolo, il muro al confine col Messico. E' quanto sostiene il quotidiano "New York Times" in un editoriale nel quale viene ricordato come sia i Democratici ...

Ecotassa - sarà stangata - e peserà sulla sicurezza delle auto - : di Giorgio Ursicino Probabilmente a Matteo Salvini e Luigi di Maio il dettaglio è totalmente sfuggito. E siamo pronti a scommettere che alcune delle disastrose conseguenze del bonus-malus sull'auto, o ...

Ordinanze sindacali in tema di sicurezza e salvaguardia di pubblica incolumità in vista delle festività natalizie : Fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti , di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, . E' inoltre fermo il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione ...

Rally – Alla 10ª Ronde di Sperlonga : il programma delle gare con un occhio speciale alla sicurezza : Prossima allo start, questo fine settimana, la gara ripropone un forte incentivo alla sicurezza attiva e passiva ed insieme ad esso quest’anno è prevista un’ulteriore presenza di personale sanitario di servizio alla gara, pronto ad intervenire per qualsiasi chiamata che arrivi dal territorio La 10^ Ronde di Sperlonga®, in programma per questo fine settimana, con di nuovo il record di iscrizioni (120) sta per accendere i motori. ...