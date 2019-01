La produzione industriale ristagna | i rischi di recessione crescono

Giappone : produzione industriale salita dell'1 - 4% a novembre : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in novembre la produzione industriale è salita in Giappone dell'1,4% annuo, in decisa frenata rispetto al progresso del 4,2% della lettura finale di ottobre, contro il ...

Usa - produzione industriale : +0 - 6% a novembre : Passo veloce per la produzione industriale negli Stati Unit i che, nel mese di novembre , è cresciuta più del previsto. Secondo quanto reso noto dalla Federal Reserve, il mese scorso la produzione ...

Giappone - produzione industriale : aumento più forte dal 2015 : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI, , conferma la stima preliminare, ovvero un forte rimbalzo dell'...

Economia cinese in frenata : novembre grigio per produzione industriale e consumi : novembre grigio per l'Economia cinese. Secondo il National Bureau of Statistic , la seconda Economia al mondo ha riportato una crescita della produzione industriale del 5,4% su base annua, ovvero il tasso più basso da febbraio 2016 e sotto le stime di Reuters , + 5,9%,. Male anche le vendite ...

produzione industriale - +0 - 1% a ottobre : ANSA, - ROMA, 10 DIC - La Produzione industriale sale dello 0,1% a ottobre rispetto al mese precedente ed è in aumento, su base annua, dell'1% nei dati corretti per gli effetti di calendario, secondo ...

Istat : la produzione industriale è cresciuta del +0 - 1% nel mese e +1% nell'anno : La produzione industriale è cresciuta dello 0,1% su base mensile a ottobre. Lo comunica l'Istat, sottolineando che, corretto per gli effetti di calendario, l'indice è aumentato in termini tendenziali ...

produzione industriale in crescita nel terzo trimestre 2018 : Il Vice Presidente dell'Unione industriale Biellese con delega all'Economia d'Impresa, Emanuele Scribanti, commenta: "I segnali previsionali sull'economia nazionale mostrano preoccupanti ...

In Germania la produzione industriale è calata dello 0 - 5 per cento rispetto a settembre : Il ministero dell’Economia tedesco ha fatto sapere che la produzione industriale in Germania è scesa dello 0,5 percento in ottobre rispetto a settembre, mentre gli economisti si aumentavano un aumento dello 0,3 per cento. Secondo Associated Press è un ulteriore segno

Spagna - rimbalza la produzione industriale in ottobre : Segnali di recupero giungono dalla produzione industriale spagnola. Secondo l' Ufficio di Statistica nazionale, INE, , si registra su anno un aumento dello 0,8% dopo il -0,2% di settembre, dato ...

produzione industriale in calo in Piemonte : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Economia e scuola > Produzione industriale ...

Csc : frena la produzione industriale : 21.27 La produzione industriale a novembre, secondo l'indagine rapida Csc,è prevista in calo dello 0,5% su ottobre. Al netto del diverso numero di giornate lavorative, la produzione industriale arretra del 0,7% rispetto a novembre 2017,anche gli ordini in volume scendono dello 0,3% su ottobre e dello 0,8% su novembre 2017. Nel corso del 2018 la produzione industriale ha perso terreno (-2,1%) contro il picco di dicembre 2017.Peggiora anche la ...

Stati Uniti - la produzione industriale cresce meno delle attese : Resta in territorio positivo, ma con un tasso di crescita deludente, la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di ottobre. Il dato ha registrato un incremento dello 0,1% dopo il +0,2% ...

Eurozona - produzione industriale giù a settembre : Si contrae la produzione industriale dell'Eurozona a settembre. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , Eurostat, , l'output ha registrato un calo mensile dello 0,3% ...

Giappone : produzione industriale in flessione del 2 - 5% annuo : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in settembre la produzione industriale è calata in Giappone dello 0,4% mensile, rettificato stagionalmente, contro l'1,1% della lettura preliminare e il progresso ...