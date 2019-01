La nuova vita della figlia di Totò Riina | a Parigi apre il ristorante “Corleone”

Boom! - su Nove arriva la nuova edizione (con la novità della bomba strategica) : Le bombe sono pronte ad esplodere nuovamente: dopo il lungo stop (l'ultima puntata è andata in onda ad aprile per fare spazio, in autunno, a Chi ti conosce?), Boom! torna da questa sera, 7 gennaio 2019, alle 20:20 su Nove. La quinta edizione, che vede sempre come padrone di casa Max Giusti, riserverà alcune novità, con l'obiettivo di rinfrescare il meccanismo di gioco e renderlo ancora più interessante.Le novità di Boom! 2019 La prima ...

Disabilità : ecco la nuova protesi vocale che trasforma l’attività del cervello in parole : Secondo la scienza i segnali di quello che vorremmo dire risiedono nel nostro cervello. Questa informazione, alla quale inizialmente potremmo non dare il giusto peso, può invece rappresentare una preziosa opportunità per le persone paralizzate e che hanno perso la capacità di parola. Ad oggi, le persone che hanno perso la capacità di parola possono usare gli occhi o fare altri piccoli movimenti per controllare un cursore o selezionare le lettere ...

As Roma Futsal (serie B) - anno nuovo e vita nuova. Cavalli poker : «Col San Paolo bel successo» : Roma – anno nuovo, vita nuova. Mai proverbio fu più calzante per la serie B dell’As Roma Futsal che si è imposta con un pesante quanto prezioso 4-3 sul campo del San Paolo Cagliari. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Remo Arnaudi che sono sicuramente cresciuti anche grazie agli innesti dicembrini effettuati dalla società tramite la finestra di mercato. Il protagonista assoluto della trasferta in terra sarda è stato Matteo ...

La legittima difesa sconvolge la vita - anche con la nuova legge : Dal tabaccaio Birolo al gommista Fredy Pacini passando per il benzinaio Stacchio: vittime di furti e rapine che hanno...

L'ambasciatore nordcoreano - forse - ha una vita nuova : ... Kang Myung Do , dice al Wall Street Journal che 'la defezione di diplomatici è un colpo fatale per Kim Jong-un, perché possono far trapelare notizie sulla sua personalità e la sua politica estera'. ...

Daniela Cattaneo Diaz : «L’arte diffusa - per dare nuova vita alle città» : Daniela Cattaneo DiazPiano City MilanoPiano City MilanoPiano City MilanoPiano City MilanoPiano City MilanoPiano City MilanoPiano City PalermoPiano City PalermoLa sede dell'agenzia di Daniela Cattaneo DiazLa sede dell'agenzia di Daniela Cattaneo DiazLa sede dell'agenzia di Daniela Cattaneo DiazLa sede dell'agenzia di Daniela Cattaneo DiazE ora si apre una nuova avventura: per il prossimo Piano City Milano sono state aperte le chiamate: se volete ...

nuova vita per i giganti del '900 - scade il copyright : NEW YORK. Nuova vita nel 2019 per molti giganti della creatività del Novecento: libri di celebri autori, da Thomas Mann a Marcel Proust, Agatha Christie e D.H. Lawrence, ma anche I dieci comandamenti ...

Scade copyright - nuova vita per i giganti del '900 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

F1 - la nuova Ferrari 2019. Tutte le anticipazioni e le novità. Aerodinamica e power-unit per sfidare la Mercedes : Come sarà la nuova Ferrari in vista del Mondiale 2019? La domanda sta ovviamente facendo crescere la curiosità di tifosi ed addetti ai lavori, per provare a prevedere cosa uscirà dalla fabbrica di Maranello. Al momento, l’unica certezza che abbiamo a disposizione riguarda il 15 febbraio, giorno nel quale sarà svelata la nuova Ferrari (che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ...

Vittoria Deganello : tradimenti passati e la nuova vita sentimentale : Vittoria Deganello, in confidenza: i tradimenti del passato e la nuova vita sentimentale Come sta Vittoria Deganello? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore dopo il naufragio della love story vissuta con Mattia Marciano? La ragazza, aprendo alle ormai celebri domande su Instagram Stories, si è confidata ai fan, spiegando la sua attuale […] L'articolo Vittoria Deganello: tradimenti passati e la nuova vita ...

Ambra Angiolini - nuovo taglio - nuova vita e nuova casa (con Allegri!) : Il settimanale Chi ha paparazzato l’attrice insieme al compagno in giro per Milano, con un nuovo look e un sorriso sempre...

nuova vita per il Boschetto : Quest'ultima è una novità assoluta per il paese perché per la prima volta viene attrezzato uno spazio all'aperto per fare sport, un'area a contatto con l'ambiente, immersa nel verde. Intanto sono già ...

Alessandra Pierelli si racconta da Caterina Balivo : dai problemi di salute alla nuova vita con Fabrizio. Ecco l’intervista : Alessandra Pierelli oggi cosa fa: l’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo Alessandra Pierelli è tornata in tv. La corteggiatrice più famosa di Uomini e Donne è stata ospite di Caterina Balivo a... L'articolo Alessandra Pierelli si racconta da Caterina Balivo: dai problemi di salute alla nuova vita con Fabrizio. Ecco l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.