La decisione della Commissione Ue | ' Anche i porti italiani paghino le tasse'

L’arrivo del ballerino Vincenzo e il rischio sostituzione : la decisione della Celentano nel daytime di Amici 18 : La settimana è iniziata con un doppio appuntamento per Amici Di Maria De Filippi, il primo alle 13.50 su Real Time e il secondo alle 16.10 su Canale5. Proprio nella seconda fascia del daytime di Amici 18 è accaduto qualcosa di importante che vede coinvolti la maestra Alessandra Celentano e tutti i ballerini della scuola. Già nella puntata delle 13.50 avevamo potuto guardare la maestra raggiungere la sala relax e radunare i ragazzi in ...

F1 - ora è ufficiale! Mattia Binotto nuovo team principal della Ferrari : “decisione presa dopo una lunga riflessione” : Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata: Mattia Binotto è il nuovo team principal della Ferrari. Attraverso una nota stampa la scuderia di Maranello ha annunciato la rivoluzione del settore sportivo con l’addio di Maurizio Arrivabene che lascia il Cavallino dopo quattro anni, in cui non è riuscito a centrare l’obiettivo numero uno, ovvero la conquista del Mondiale, che nel 2018 sembrava davvero raggiungibile con una macchina competitiva. Il ...

Elena Morali e il matrimonio con Scintilla : l’ultima decisione della soubrette : Quando si sposano Elena Morali e Scintilla: ultime news sul matrimonio Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Archiviata la crisi di qualche mese fa, la soubrette e il comico sono più uniti e complici che mai. Ma quando diventeranno finalmente marito e moglie? La proposta […] L'articolo Elena Morali e il matrimonio con Scintilla: l’ultima decisione della soubrette ...

Infortunio Suso - c’è la decisione di Gattuso in vista della SPAL : Infortunio Suso – Ci sono novità in merito alle condizioni fisiche di Suso. Lo spagnolo del Milan, infatti, può recuperare per la gara contro la SPAL. Nonostante le dichiarazioni di Gattuso, che ha detto che il calciatore è da valutare, il numero 8 rossonero è stato convocato. Domani mattina svolgerà il provino decisivo, ma intanto rivederlo nella lista dei convocati è un ottimo segnale. Non è detto che Gattuso lo schieri dal primo ...

Caso Ferrero – Buone notizie per il presidente della Sampdoria : la decisione del tribunale : Caso Ferrero: il tribunale del Riesame di Roma ha disposto il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria Il tribunale del Riesame di Roma ha disposto il dissequestro dei beni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, annullando parzialmente il provvedimento emesso dal gip il 28 novembre relativo a beni per circa 2,6 milioni di euro del patron blucerchiato. (Spr/AdnKronos) L'articolo Caso Ferrero – Buone notizie ...

Higuain-Morata - la decisione della Juve sullo scambio Milan-Chelsea [DETTAGLI] : scambio Higuain-Morata – Si avvicina sempre di più l’inizio della finestra di calciomercato, si preannuncia un mese scoppiettante con le big intenzionate a muoversi per rinforzare le squadre. Chi ha bisogno di chiudere importanti operazioni è sicuramente il Milan, l’obiettivo è quello di raggiungere la qualificazione in Champions League e la squadra necessita di almeno tra innesti di spessore. Si avvicina sempre di più ...

Il segretario della Difesa statunitense Jim Mattis lascerà il suo incarico in anticipo per decisione di Trump : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso e annunciato su Twitter che il segretario della Difesa Jim Mattis lascerà il suo incarico il primo gennaio, anziché a fine febbraio come aveva detto Mattis nel dare le dimissioni, lo scorso

L'Eredità - la decisione impressionante del campioncino Michele : 'Cosa farò coi soldi della vincita' : A L'Eredità di Flavio Insinna su Rai 1, la scorsa settimana, il campione Michele Iovine ha indovinato la parola finale de La Ghigliottina e incassato 25mila euro come montepremi nel quiz pre-serale. ...

Borsa - Piazza Affari sbanda dopo la decisione della Fed : il calo dello spread non basta : Piazza Affari ha chiuso in forte ribasso una seduta caratterizzata da perdite su tutti i mercati mondiali dopo la decisione della Fed di alzare i tassi di un quarto di punto. A Milano il Ftse Mib ha ...

Piazza Affari sbanda dopo la decisione della Fed : il calo dello spread non basta al mercato : Milano segue il sell-off globale all'indomani dell'aumento di un quarto di punto dei tassi di interesse negli Stati Uniti

Calciomercato invernale 2019 - cambiano le date : decisione a sorpresa della Lega di Serie A : La Lega ha deciso di cambiare la data di chiusura del Calciomercato invernale 2019, cioè la prossima finestra di trasferimenti A poche ore dal Calciomercato invernale 2019, cambia la data di chiusura. Il fatidico gong non sarà più il 18 gennaio, ma verrà prolungata fino al 31. Una decisione a sorpresa, arrivata nel corso dell’Assemblea avvenuta oggi a Milano, dove i presidenti hanno convenuto di allungare la sessione, accorciata per ...

Manovra - decisione della Commissione Ue verso lo slittamento : E' probabile lo slittamento della decisione della Commissione Ue sulla Manovra del governo italiano. L'argomento, infatti, non risulta al momento inserito nell'ordine del giorno della riunione dell'...

Le notizie del giorno – Juventus-Inter - la decisione della Cassazione sullo scudetto del 2006 : Le notizie del giorno – La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo ...