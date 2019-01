La Commissione Ue | Anche i porti italiani paghino le tasse

Tav : anche associazioni a favore in Commissione costi-benefici : Un rappresentante 'pro-Tav' delle associazioni di categoria avrà un posto nella commissione per l'analisi costi-benefici della Torino-Lione. Lo spiegano i rappresentanti ricevuti a palazzo Chigi dal ...

Legge di Bilancio : via libera in Commissione - stasera in Aula con il maxiemendamento. Tria : 'Anche nuove misure per far scendere il debito' : Domani dovrebbe arrivare la richiesta di fiducia dal governo. Il ministro dell'Economia valuta di recuperare risorse da quota 100 e reddito di cittadinanza per ridurre il deficit chiesto da Bruxelles ma 'a questo punto sono i politici a dover dire cosa fare' -