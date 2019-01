La Cassazione | se non ci sono le tende non è reato filmare la vicina sotto la doccia

Privacy - la Cassazione : “Filmare la vicina nuda è lecito se non ci sono tende” : Filmare la vicina nuda è lecito, se nella sua abitazione non ci sono tende alle finestre. E se per riprenderla non si utilizza alcuna tecnologia particolare ma solo un normale telefonino. Lo ha deciso la corte di Cassazione che ha ridotto la pena ad un “guardone“, condannato a due anni e sei mesi perché filmava le dipendenti del suo bar mentre si cambiavano nello spogliatoio e per aver abusato di una bambina di dieci ...

Scandalo Sanità Lucana - Cassazione su Fruscio e Montanaro : 'Non andavano arrestati' : Vito Montanaro e Luigi Fruscio, in manette il 6 luglio scorso nell'ambito di un'inchiesta su appalti e assunzioni nella Sanità Lucana, non dovevano essere arrestati. A dirlo è una sentenza della ...

Marcello Pittella - la Cassazione : “No elementi indiziari. Raccomandazione non costituisce concorso morale in reato” : Il tribunale del Riesame di Potenza “non ha individuato elementi indiziari dai quali desumere che Pittella abbia fatto sorgere” o “rafforzato il proposito criminoso nei coindagati”; non è motivato nell’ordinanza il pericolo di inquinamento delle prove e quanto al pericolo di reiterazione, basato sulla possibilità di ricoprire nuovi incarichi, il giudice non può spingersi fino a “ritenere adeguata una misura cautelare per comprimere l’esercizio ...

Strage Ustica - Cassazione : sì risarcimento Itavia - 265mln non bastano - : La decisione sta nel fatto che il fallimento della società è seguito al disastro del 1980, quando precipitò l'aereo Dc-9 con 81 persone a bordo. Respinti i ricorsi dei ministeri Difesa e Trasporti. Il ...

Cassazione su caso Magherini : 'Morte non prevedibile dai carabinieri' : Il 43enne ex calciatore delle giovanili della Fiorentina deceduto in strada a Firenze il 3 marzo del 2014 dopo essere stato ammanettato e messo prono dai militari mentre era 'in delirio per ...

