La Boschi ora gongola | Quindi anche Salvini e Di Maio hanno salvato una banca

Boschi sbeffeggia il M5S : 'Bei tempi quelli dello streaming - ma ora si vergognano' (VIDEO) : Il Partito Democratico ora che è all'opposizione prova a svolgere tale ruolo sottolineando quelle che, secondo alcuni dei suoi esponenti, sono le contraddizioni dell'attuale maggioranza di Governo, in particolare del Movimento 5 Stelle. Nello specifico in un video diretta postato da Roberto Giachetti, Maria Elena Boschi e Luigi Marattin commentano in modo ironico le scelte effettuate dai pentastellati in relazione allo streaming sui lavori della ...