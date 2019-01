Juventus | Zidane è l' alternativa se qualcosa va storto

Calciomercato Juventus - Allegri potrebbe lasciare : Agnelli vorrebbe Zidane (RUMORS) : La Juventus ha disputato un girone di andata praticamente perfetto, non solo grazie a Cristiano Ronaldo, da molti esperti catalogato come il 'colpo del Secolo, ma anche grazie all'ottimo lavoro di Massimiliano Allegri. Sarebbe, infatti, un errore dimenticare il valore aggiunto del tecnico toscano, che sta facendo veramente qualcosa di straordinario, utilizzando moduli diversi, ma continuando comunque a vincere sia in Italia che in Europa. Nel ...

Juventus - Allegri vince più di Pep - Zidane e Mou. Ma nel 2019 si gioca tutto : La reputazione degli allenatori è un palloncino libero nell'aria: vola in alto, si abbassa a sorpresa, poi torna a salire secondo le correnti di pensiero o i risultati. Il concetto per Massimiliano ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo vorrebbe Zidane per vincere la Champions (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, che è appena arrivato secondo sul podio del Pallone d'Oro 2018 (a vincere il più ambito trofeo individuale del calcio internazionale è stato Luka Modric). Il campione portoghese è entrato nello spogliatoio della Juventus in punta di piedi: il fuoriclasse che ha vinto cinque Palloni d'Oro e le ...

La Juventus come il Real di Zidane : in campo sono tutti capitani : Mario Mandzukic è l'ultimo di una serie impressionante. L'attaccante croato contro la SPAL ha segnato una rete che non dimenticherà mai, la prima con la fascia da capitano della Juventus al braccio: "...

Calciomercato Juventus - Varane in bianconero con Zidane : Arrivano conferme anche sul possibile interessamento della 'Vecchia Signora' per Raphael Varane : il difensore campione del mondo sarebbe sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza bianconera ...

Zidane manda messaggi alla Juventus : “spero di tornare presto a Torino - forza Juve” : Zinedine Zidane potrebbe sposare il progetto Juventus dopo la fine dell’era di Allegri che in molti auspicano sia molto lontana “Ciao a tutti da Madrid, spero che stiate tutti molto bene. Spero di tornare presto a Torino e di trascorrere un po’ di tempo insieme a tutti voi . Un saluto a tutti e forza Juve!”. Questo il messaggio di Zinedine Zidane al Club Juventus Mexico, un messaggio d’affetto verso i tifosi juventini, i quali ...

