Juventus | Sturaro torna al Genoa

Calciomercato LIVE - trattative 8 gennaio in DIRETTA : asta aperta per Nicolò Barella - Juventus-Romero - Sturaro-Genoa? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 8 gennaio. Anche se le squadre sembrano muoversi maggiormente in chiave estiva, come i probabili arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus e Diego Godin all’Inter, diverse operazioni minori si stanno tessendo, con le squadre della Serie A pronte a rinforzarsi. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo ...

Juventus - Sturaro al Genoa come acconto per Romero. Barella - si accende l'asta : Il suo addio? La politica della società è chiara, per gli over 30 vengono fatti solo rinnovi di un anno'. I centrocampisti si confermano tra i protagosti di gennaio. Il Psg, a caccia di un nuovo ...

Juventus - Sturaro al Genoa E per Barella - si accende l'asta : Stefano Sturaro in Liguria come acconto per l'affare Romero. Juventus e Genoa consolidano il rapporto, grazie al trasferimento del centrocampista: un'operazione impostata a dicembre e conclusa oggi, ...

Juventus - Sturaro al Genoa come acconto per Romero. Barella - si accende l'asta : Il suo addio? La politica della società è chiara, per gli over 30 vengono fatti solo rinnovi di un anno'. I centrocampisti si confermano tra i protagosti di gennaio. Il Psg, a caccia di un nuovo ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il ritorno di Sturaro dalla Juventus : le cifre dell’operazione : Il club rossoblù è pronto ad accogliere il centrocampista italiano, che non potrà comunque essere subito utilizzato per via di un infortunio Stefano Sturaro e il Genoa, le strade possono tornare a congiungersi. Il centrocampista italiano infatti è prossimo al ritorno in rossoblù, tutto definito tra il club di Preziosi e la Juventus, che dovrà nel frattempo provvedere al rientro del giocatore in Italia dopo il prestito di sei mesi allo ...

Juventus - Sturaro a un passo dal Genoa. Domani la ripresa degli allenamenti : Il centrocampista classe '93 è pronto a tornare in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. Juve e Genoa al lavoro anche per l'operazione Romero

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - anche Sturaro per sbloccare Romero : si chiude sotto ai 20 mln? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 6 gennaio 2019: Benatia spinge per la sua cessione al Milan, destinazione gradita, ma per i bianconeri è incedibile.

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Sturaro verso il ritorno al 'suo' Genoa? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: per l'estate c'è l'idea legata a Eriksen, Sturaro invece potrebbe tornare al Genoa.

Juventus - Sturaro pronto al ritorno : nuovo prestito al Bologna? : Juventus Sturaro- Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, la Juventus potrebbe riabbracciare Stefano Sturaro già dalla prossima sessione di mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attuale centrocampista dello Sporting Lisbona potrebbe far ritorno a Torino già nelle prossime settimane a causa dello scarso feeling con la nuova realtà portoghese. Situazione da monitorare […] L'articolo ...

Calciomercato Bologna - incontro con la Juventus per Kean e Sturaro : Altra sconfitta contro l'Empoli per il Bologna, terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite. Momento difficile per i rossoblù, che ragionano sul futuro. Non quello della panchina, ...