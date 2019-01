Juventus | se parte Allegri è pronto il piano B | Zinedine Zidane

Juventus parte con rally a due cifre. Nuovi arrivi dopo Ronaldo? : Le indiscrezioni su Mbappè appaiono meno credibili visto che sono state già smorzate da Fabio Paratici in un'intervista rilasciata oggi a Sky Sport. Il direttore sportivo della Juventus ha infatti ...

Kean resta alla Juventus/ Calciomercato - bloccata la partenza e proposto il rinnovo all'attaccante : Moise Kean resterà alla Juventus fino alla fine della stagione, la dirigenza bianconera ha deciso di non lasciarlo partire in prestito

Juventus - parte il 2019 e Cristiano Ronaldo vince subito : ... il momento-clou con la consegna degli ambìti Globe Soccer Awards in cui il 'marziano' Cristiano Ronaldo conquisterà il trofeo come Miglior Giocatore dell'Anno : si tratterà, per la cronaca, del suo ...

Juventus - Bonucci : “Orgoglioso di far parte di questa storia in bianconero” : La maglia di Leonardo Bonucci, quella della stagione 2016-2017 con cui ha raggiunto le 300 presenze in campo con i bianconeri, da oggi è entrata ufficialmente allo Juventus Museum. Un traguardo che il difensore ha voluto celebrare oggi su Instagram. LEGGI ANCHE: Atalanta-Juventus streaming live, ecco dove e come vedere il match Juventus, Bonucci: “Mi […] L'articolo Juventus, Bonucci: “Orgoglioso di far parte di questa storia in ...

Juventus-Roma - conferenza stampa Allegri : “Ronaldo parte titolare” : conferenza stampa Allegri – La Juventus si prepara alla partita contro la Roma, match fondamentale che potrebbe sancire, ancor di più, il dominio dei bianconeri nel campionato italiano. Tre punti sarebbero fondamentali e significherebbero dare continuo ad una striscia di vittorie interrotta solamente dal Genoa, che è riuscito a strappare un pareggio all’Allianz Stadium. Dopo […] L'articolo Juventus-Roma, conferenza stampa ...

Juventus-Inter – Da una parte Georgina Rodriguez - dall’altra Wanda Nara : la sfida (sexy) delle Wags [GALLERY] : Wanda Nara, Georgina Rodriguez e non solo: la sfida tra Wags dell’Inter e della Juventus è calda prima del derby d’Italia in programma questa sera La Juventus ‘schiera’ Georgina Rodriguez, mentre l’Inter Wanda Nara, ma non solo… Il derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri si preannuncia ‘caldo’ non solo per l’atmosfera di rivalità che questa sera si respirerà all’Allianz ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé se parte Dybala (RUMORS) : Per la Juventus si prospetta una sessione di Calciomercato estiva davvero molto interessante. Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, infatti, il club bianconero ha intenzione di recitare il ruolo di assoluto protagonista sul mercato anche il prossimo anno. Andrea Agnelli e Fabio Paratici vorrebbero costruire una squadra ancora piu' forte per vincere tutto e avrebbero in mente di mettere a segno un colpo di altissimo livello in attacco. La ...

Inter - Nainggolan si allena ancora a parte : difficile recupero per la Juventus : Manca sempre meno a Juventus-Inter. L'attesa cresce, tra i tifosi delle due squadre, che vivono con la sana tensione le ore di avvicinamento al Derby d'Italia. Se in casa Juve si scherza e ci si ...

Juventus - è partito il countdown verso il match con l’Inter : lavoro a parte per Alex Sandro e Khedira : Il club bianconero ha iniziato gli allenamenti verso l’anticipo dello Stadium, hanno lavorato a parte Alex Sandro, Khedira e Emre Can La Juventus ha iniziato ufficialmente l’avvicinamento al big match di venerdì sera all’Allianz Stadium contro l’Inter, allenandosi questo pomeriggio alla Continassa. I bianconeri hanno svolto una seduta iniziata con attivazione in palestra, per proseguire poi in campo, con lavoro ...

Juventus - lavoro a parte per Alex Sandro - Khedira e Can : brasiliano in dubbio per venerdì : Dopo la domenica di riposo, la Juve questo pomeriggio è tornata alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno così iniziato a mettere nel mirino il match di venerdì. La Juventus, contro i nerazzurri, dovrebbe affidarsi al tradizionale 4-3-1-2, anche se non sono da escludere sorprese viste le tante soluzioni a disposizione del tecnico juventino. Al momento, però, il dubbio più ...

Juventus-Inter - parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti : parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter: ecco tutte le informazioni. L'articolo Juventus-Inter, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Juventus imprendibile - stecca il Napoli - l'Inter si avvicina ai partenopei : Ad un terzo esatto del campionato, si tirano le prime somme sulla Serie A 2018/2019. Un torneo che ci sta regalando delle grandi emozioni anche se, per quanto riguarda la vetta, sembra essere già indirizzato verso l'ottavo trionfo consecutivo della Juventus. Dietro, infatti, le inseguitrici faticano a reggere il passo della formazione di Allegri. Questa Juventus è imbattibile La Juventus ha vinto la dodicesima delle tredici partite disputate ...

Juventus - Pjanic e Bernardeschi a parte : Emre Can torna a lavorare sul campo dopo l’operazione : La formazione bianconera è tornata a lavoro dopo due giorni di riposo, a parte Pjanic e Bernardeschi insieme a Khedira La Juventus è tornata a lavorare alla Continassa dopo due giorni di riposo, concessi da Allegri per via della sosta per le Nazionali. I giocatori e lo staff tecnico si sono ritrovati oggi per iniziare l’avvicinamento al match con la Spal, in programma sabato allo Stadium. LaPresse – Fabio Ferrari Esercitazioni ...

Juventus - lavoro a parte per Pjanic - Bernardeschi e Khedira : si rivede Emre Can : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare il match contro la Spal. I bianconeri hanno ritrovato i primi nazionali, e così la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio è davvero entrata nel vivo. La Juve, in vista della ripresa del campionato, è chiamata a fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. Al momento, infatti, sono fermi ai box Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Sami Khedira, ...