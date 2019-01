Juve | dalla Spagna | Perez ha scelto Allegri per il Real del futuro

Calciomercato Genoa - è fatta per il ritorno di Sturaro dalla Juventus : le cifre dell’operazione : Il club rossoblù è pronto ad accogliere il centrocampista italiano, che non potrà comunque essere subito utilizzato per via di un infortunio Stefano Sturaro e il Genoa, le strade possono tornare a congiungersi. Il centrocampista italiano infatti è prossimo al ritorno in rossoblù, tutto definito tra il club di Preziosi e la Juventus, che dovrà nel frattempo provvedere al rientro del giocatore in Italia dopo il prestito di sei mesi allo ...

Inter - dalla Juve può arrivare subito un pupillo di Marotta - : È uno dei due scontenti di una squadra che nei primi quattro mesi e mezzo della stagione ha macinato punti e record, ma che proprio in virtù di quanto fatto nella prima metà dell'annata e degli ...

Allegri cerca la 'consacrazione' in Champions - ma il suo futuro sembra lontano dalla Juve : Uno dei tanti punti di forza della Juventus è senz'altro Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, approdato a Torino cinque stagioni fa, nonostante un primo momento di malumori da parte dei tifosi, ha saputo conquistarsi a suon di trofei la fiducia del 'pianeta Juve'. Come ha dichiarato recentemente Fabio Paratici, il tecnico livornese e 'Madama' sono un connubio perfetto, infatti il mantra dell'allenatore sarebbe: "Vincere è l'unica cosa che ...

Juventus verso un gennaio intenso : dalla Coppa Italia - alla Supercoppa fino alla Serie A : La Juventus ha chiuso il 2018 da vera dominatrice del calcio Italiano. Adesso, dopo alcune settimane di riposo, in questo gennaio sarà chiamata a tornare a difendere la propria supremazia nelle competizioni già vinte nella scorsa stagione: ovvero Coppa Italia e Serie A, ma anche nella SuperCoppa Italiana, trofeo che manca dalla bacheca bianconera dal 2015. Vediamo maggiori dettagli su tutte le sfide nelle quali saranno impegnati gli uomini di ...

Pjaca alla Juventus/ Calciomercato - ultime notizie : i bianconeri pronti a richiamarlo dalla Fiorentina : Pjaca alla Juventus, Calciomercato, ultime notizie: i bianconeri pronti a richiamarlo dalla Fiorentina. Per il croato si muove anche il Fulham.

Romero ad un passo dalla Juventus : programmato un vertice : Inizio roboante quello del calciomercato invernale, di cui la Juventus ne è una delle protagoniste. Dopo aver praticamente chiuso l'affare Ramsey per giugno (LEGGI QUI), la società bianconera sta valutando altre piste. Una di queste porta a Romero, difensore classe '98 di proprietà del Genoa.Juve-Romero: si va verso il sìGli ultimi contatti tra le parti sono risultati molto proficui, con il giocatore che ha dato l'ok al trasferimento ed il club ...

Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus. E per i bookmaker Milan-Morata ancora possibile : Soriano e Sansone al Bologna, Paquetà al Milan e Muriel alla Fiorentina: dopo le prime ufficialità giunte in questa finestra invernale di calciomercato (iniziata lo scorso 3 gennaio e che finirà il 31 alle ore 20) continuano i grandi movimenti delle squadre di Serie A in vista della ripartenza del campionato, il 19 gennaio, con la 20a giornata. Juventus – Aaron Ramsey a un passo dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Sul centrocampista ...

Francisco Trincão - chi è il portoghese seguito dalla Juventus : 'Il nuovo CR7'. L'etichetta affibbiatagli in patria è di quelle che pesano e che potrebbe frenare sul nascere la crescita di un giovane talento, ma la personalità mostrata nella sua brevissima ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : i tre nomi per gennaio e giugno : Calciomercato Juventus – La Juventus fino al momento ha disputato una stagione molto importante, i bianconeri guidano con margine il campionato di Serie A, fino al momento solo vittorie e due pareggio contro Genoa ed Atalanta. I bianconeri si candida ad essere grande protagonisti anche in Champions League ma nel frattempo anche al mercato, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta il portale ...

Ramsey - il 'Boxing Man' corteggiato dalla Juventus : TORINO - Chiamatelo ' Boxing Man' , se preferite. Così non vi scorderete il giorno in cui è nato: 26 dicembre 1990. Aaron Ramsey , da non confondere con Gordon Ramsay , l'iracondo chef d'Oltremanica, ...

Napoli - che fatica col Bologna ma alla fine è 3-2 : - 9 dalla Juve : Il Napoli batte il Bologna 3-2 in un posticipo della 19/a giornata del campionato di serie A di calcio. Dopo un buon avvio azzurro, felsinei vicinissimi al vantaggio con Poli servito da Palacio al...

Leonardo : 'Mai pensato di cambiare Gattuso. Higuain? E' della Juve - la conferma dipende dalla Champions' : Il mondo Milan si deve abbracciare veramente intorno a una realtà, la realtà è che il Milan è in difficoltà da tanti anni, non da oggi. Questa difficoltà dev'essere capita, noi dobbiamo capire come ...

Cristiano Ronaldo salva la Juve dalla sconfitta con una zuccata : La Juventus, ieri nella giornata di Santo Stefano, ha affrontato l'Atalanta presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Tutti nell'ambiente bianconero erano consapevoli che la partita non sarebbe stata facile, perché solitamente gli orobici in casa sono capaci di mettere in difficoltà le big di Serie A. L'ingresso di CR7 cambia volto alla gara Le aspettative non sono state disattese; infatti, dopo un avvio arrembante dei bianconeri che hanno ...

L'Atalanta sfiora il colpo con la Juve : Ronaldo pareggia a 10 minuti dalla fine. Vincono Samp e Lazio : Sembrava che risultato più clamoroso del pari 0-0 del Milan a Frosinone non ci potesse essere, in questa diciottesima giornata di serie A. Invece, a Bergamo, l'invincibile Juventus ha rischiato di perdere con L'Atalanta: In vantaggio dopo due minuti di gioco per un autogol di Djumsiti, i bianconeri