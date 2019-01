Jordi Alba Juventus | i bianconeri sognano un altro colpo a parametro zero

Calciomercato Juventus - Paratici lavora per il colpo Jordi Alba (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato in questa sessione invernale. La dirigenza bianconera vorrebbe acquistare Aaron Ramsey per gennaio, forte centrocampista gallese che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore dell'Arsenal, inoltre, avrebbe trovato un accordo con la Juventus, sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione. La Juventus, comunque, sta valutando anche la situazione ...

Juventus - Jordi Alba o Marcelo per il dopo Alex Sandro : Almeno lui ha giocato. Non come Isco, non come Ramsey, quando i match contano, nel caso del nazionale gallese,: Jordi Alba c'era, ieri, nel Barcellona che ha battuto il Getafe in trasferta. Ma la sua ...

Juve - lifting alla difesa : parte l'operazione Jordi Alba : La Juventus, dopo aver sistemato al completo il reparto offensivo e definito gli ultimi dettagli per l'acquisto di Ramsey (LEGGI QUI), sta iniziando a rifinire anche la difesa. Barzagli è ormai alla sua ultima annata, Chiellini si accinge al compimento dei 35 anni e Benatia non è affatto soddisfatto del misero spazio concessogli da Allegri: perciò occorre modellare il comparto dei centrali. Nel mirino del club bianconero è finito Cristian ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie - il blaugrana Jordi Alba nel mirino ma solo per giugno : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 6 gennaio 2019: spunta l'idea Jordi Alba dal Barcellona ma solo per la finestra di giugno del mercato.

Calciomercato Juventus - Jordi Alba nuovo obiettivo per la fascia : ... che avrebbe cominciato un'opera di convincimento per far capire al terzino sinistro quanto il suo apporto sia fondamentale nell'economia di squadra. La Juventus però può mettere davanti al ragazzo ...

Juventus - operazione Jordi Alba : TORINO - È uno dei giocatori più monitorati da alcuni mesi a questa parte. Per la precisione: da quando ha cominciato a parlare del rinnovo con il Barcellona senza però giungere a una definizione ...

Barcellona - incontro per il rinnovo di Jordi Alba : la Juve osserva : Jordi Alba e il Barcellona , una storia non dal finale scontato. Come riporta Sport.es , è andato in scena un incontro tra l'entourage del laterale dei catalani e la dirigenza blaugrana: non ci sono aggiornamenti importanti, con una trattativa per il rinnovo che non decolla. Il ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Jordi Alba in estate (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato e sta già pianificando le mosse per la prossima stagione. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo, dal momento che Sami Khedira e Emre Can hanno subito davvero troppi infortuni in questo inizio di stagione. Per la linea mediana si è parlato del possibile arrivo di Paul Pogba già a gennaio (il centrocampista francese non ha mai avuto un buon rapporto con il tecnico dei "Red Devils" ...

È Juventus-Manchester City per Jordi Alba : L'ultimo indizio l'ha fornito il 29enne laterale blaugrana parlando agli spagnoli di 'Sport': 'Mi sembra strano che il Barcellona non mi dica nulla sul rinnovo, la mia intenzione sarebbe quella di ...

Barcellona - contatto per il rinnovo di Jordi Alba : Il Barcellona si muove per il rinnovo di Jordi Alba : come rivela Sport , la società blaugrana ha avuto un primo contatto con l'entourage del terzino spagnolo.

Calciomercato Juventus – Nuovo obiettivo per la fascia sinistra : se parte Alex Sandro si punta Jordi Alba : In attesa di capire il futuro di Alex Sandro, la Juventus guarda già al possibile ‘piano b’: in caso di partenza del brasiliano, i bianconeri punterebbero Jordi Alba del Barcellona La Juventus in questi anni ci ha abituato a giocare d’anticipo sulle normali tempistiche del mercato. Motivo che spesso ha portato i bianconeri a chiudere importanti colpi a parametro zero, oppure ritrovarsi già ‘coperti’ in caso di addio di qualche giocatore ...

Barcellona - Jordi Alba in trasferta a Milano contro l'Inter : in Spagna i ladri gli svaligiano casa : Disavventura per il terzino spagnolo del Barcellona, che nel match d'andata di Champions contro l'Inter aveva anche segnato la rete del definitivo 2-0. Il ritorno di Milano è però diventato subito un ...