Joe Formaggio | “Nel mio ristorante coperto di 2 euro per cani Animalisti contrari? Se

(Di martedì 8 gennaio 2019) Fa ancora parlare di sé il sindaco di Albettone (Vicenza), Joe, noto alle cronache per le sue crociate contro i nomadi e i rom. Stavolta il politico di Fratelli d’Italia ha fatto discutere per la novità da lui escogitata nelche gestisce assieme ai suoi fratelli nel paese veneto: duediper chi porta un cane al seguito. Ospite di Morning Show, su Radio Padova,spiega: “Ho messo un avviso semplice, dicendo ai nostri clienti che, se viene accettato il loro cane, a differenza di tanti ristoranti che li mandano a fanculo, da me il cane paga ildi 2per le pulizie eventuali e per la ciotoletta d’acqua. E’ un atto d’amore nei confronti degli animali. Se glivengono sotto il mioio vado fuori con il fucile a pompa che ho a casa e dal balcone di casa domanderò loro cosa posso fare per loro”. ...