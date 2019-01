Iscrizione online scuola | ecco come fare - Sky TG24

Iscrizione online 2019 : registrazioni dal 27 dicembre : Da ieri 27 dicembre 2018 sono aperte, sul portale dedicato del Ministero, le registrazioni per l’Iscrizione online 2019 alle classi prime. La Circolare del MIUR n.18902 del 7 novembre 2018 ha emanato direttive per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. I genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori) devono prima registrarsi al ...