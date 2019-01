Inter | Icardi torna in ritardo dall' Argentina | ecco il motivo

Mourinho - doppio sgarbo all'Inter : vuole Icardi e Skriniar al Real Madrid : Ripartire dopo l'esperienza fallimentare di Manchester, Josè Mourinho è sempre più vicino al ritorno sulla panchina del Real Madrid . Una crisi di risultati preoccupante per il Real Madrid, ...

Inter - rinnovi a 2 facce Avanti con Icardi Skriniar jolly giocabile : Anno nuovo, questioni vecchie. Che in casa Inter restano apertissime almeno fino al prossimo round. La matassa da sbrogliare riguarda i rinnovi più chiacchierati del momento: Mauro Icardi e Milan Skriniar, due pedine fondamentali dell'attuale scacchiere di Spalletti il cui destino incrocia le voci alimentate dall'apertura del calciomercato e i vincoli imposti dall'Uefa per il fair play finanziario. Caso esemplificativo è proprio quello del ...

Inter - fissato incontro Marotta-Icardi : nuova offerta di rinnovo : Settimana prossima si entra nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Mauro Icardi . Come scrive la Gazzetta della Sport , Beppe Marotta e l'entourage del capitano dell' Inter si siederanno a un tavolo per trattare il prolungamento: pronti 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, fino al 2023, con ingaggio ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara prova a far saltare tutto : la richiesta della moglie di Maurito fa infuriare l’Inter : La moglie-agente del capitano nerazzurro ha intenzione di monetizzare al massimo la volontà dell’Inter di rimuovere la clausola di risoluzione dal contratto di Icardi Il Rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in attesa del ritorno del capitano nerazzurro in Italia dopo le vacanze in Argentina per mettersi ad un tavolo per trattare. Claudio Grassi/LaPresse Si siederà ...

Inter - si complica il rinnovo di Mauro Icardi (RUMORS) : Uno degli obiettivi principali dell'Inter in vista dei prossimi mesi è quello di blindare i propri gioielli. Il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non più tardi di qualche settimana fa, aveva dichiarato come a gennaio ci si sarebbe seduti al tavolo per la questione rinnovi. In particolar modo ci sarà da discutere il rinnovo del centravanti argentino e capitano, Mauro Icardi, il quale ha come agente la moglie Wanda Nara. Il club ...

Calciomercato Inter - il rinnovo di Icardi si complica : getty Calciomercato Inter: il rinnovo di Icardi si complica per le richieste di Wanda Secondo il Corriere dello Sport, attualmente Mauro Icardi guadagna 4,9 milioni più un bonus pari al 10% - cioè ...

Rinnovo Icardi - rapporti tesi Inter-Wanda : resta il nodo ingaggio e clausola : Sembra ancora lontana la fumata bianca per il Rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l' Inter. Come una telenovela a puntate, con i due innamorati che litigano pur sapendo di amarsi, ancora nessuna ...

Inter - Ronaldo : "Io presidente? Non lo escludo... Icardi ormai è una bandiera" : "I nerazzurri sono in crescita - ha spiegato a Sky Sport -. La Juve però è nettamente più forte delle altre, anche se il Napoli sta facendo molto bene". "Cristiano Ronaldo alla Juventus non è una ...

Rinnovo Icardi - l'Inter adesso trema : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Ausilio su Zaniolo Tutti gli obiettivi di Marotta

Inter - sogno Kroos. E con Icardi al Real... : L'Inter continua a sognare Toni Kroos per il centrocampo . Come scrive il Corriere dello Sport, il tedesco del Real Madrid è l'oggetto del desiderio numero 1 in casa nerazzurra. Il prezzo della clausola è alto, 300 milioni di euro, ma attenzione a Icardi : nella trattativa, se il capitano ...

L'Inter tratta il colpo da sogno : Kroos per Icardi : ' Kroos per Icardi'. Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina: 'L'Inter lo sta trattando per un botto da sogno, vuole Kroos dal Real Madrid così da regalare a Icardi una perla per il centrocampo che gli fornisca assist'.

Dalla Spagna sicuri : Real Madrid pronto a trattare con l'Inter per Icardi (RUMORS) : Uno dei giocatori dell'Inter sempre al centro dei rumors di mercato è il centravanti argentino Mauro Icardi: il capitano nerazzurro ha dimostrato di saper fare la differenza anche in campo europeo, visto che nelle sue prime sei apparizioni in Champions League ha messo a segno ben quattro reti. Si continua a parlare del rinnovo di contratto che potrebbe arrivare nei prossimi mesi ma che non dovrebbe mettere fine all'Interesse dei top club ...

Empoli-Inter : dove vedere la diretta tv streaming - Icardi per puntare al secondo posto : Empoli-Inter in diretta tv e streaming: telecronisti Empoli-Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 256 , satellite e fibra, . ...

Caso Koulibaly : la lezione di Icardi e dell'Inter - ma ora non faccia ricorso - : In queste ore frenetiche, nelle quali molto si è parlato di morte e razzismo , e le notizie di cronaca si sono sovrapposte alle dichiarazioni di politici e uomini di calcio , è scivolato via quasi inosservato il comportamento dell'Inter e di Icardi. Invece merita attenzione. L'Inter ha emesso ...