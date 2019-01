In flessione il comparto bancario a Piazza Affari | -0 | 94% | | seduta in ribasso per Banca

Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia - -0 - 98% - - flessione scomposta per Brioschi : Il Settore finanziario Italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials ha aperto a 10.779,09, in calo dello 0,98% ...

In flessione il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - -1 - 05% - - perde molto Netweek : Movimento in ribasso per l' indice dei servizi di consumo italiano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha avviato la seduta a 25.204,...