In che modo Tony sarà nel film dei Soprano? Prime anticipazioni sui personaggi del prequel

Gli scienziati hanno un nuovo modo per chiamare le ricerche sulle vostre feci : 'in fimo' : Tre ricercatori negli Usa propongono di inserire una nuova espressione medica per indicare tutte le ricerche che vengono effettuate sulle feci

Gli scienziati hanno un nuovo modo per chiamare le ricerche sulle vostre feci : “in fimo” : (foto: John Sheperd/Getty Images) In vitro, in vivo, ex vivo. Tutte espressioni, tratte dal latino, per indicare studi in provetta (in vitro) oppure in organismi viventi (in vivo) o in tessuti prelevati da questi organismi (ex vivo). Oggi tre ricercatori afferenti a università statunitensi propongono di introdurre una nuova formula nella terminologia clinica. L’espressione è in fimo, anche questa dal latino (fimus vuol dire letame), e ...

Litigare (in modo civile) davanti ai figli? È meglio che dissimulare : Ascolto attivoTrovare il momento giustoNon tollerare certi comportamentiChiarezza emotivaLitigare per fare ordineConsapevolezza della diversitàAccettare i no senza rivendicazioniQuello che diciamoNon prendersi troppo sul serioInteriorizzare e sfiorarsiQuando litighiamo con il partner, di solito cerchiamo di fare in modo che i bambini non se ne accorgano. Lo facciamo per proteggerli, in buona fede, ma probabilmente non facciamo la cosa migliore. ...

Dl Sicurezza - Pizzarotti : “M5s non prende posizione perché gli fa comodo. Ora ha ritirato fuori taglio stipendi per emergere” : “Governo M5s-Lega? Che questo esecutivo abbia messo insieme forze che non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra è ormai evidente a tutti. Non è evidente forse a certi irriducibili commentatori di Facebook, che non riescono a guardare in modo distaccato la realtà”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. “I 5 Stelle” – continua ...

Pomodori Pachino - maxi-sequestro per confezioni di surgelati con funchi e speck : etichetta contraffatta : A Roma e Verona sono stati sequestrate 2545 confezioni e 89.448 astucci per il confezionamento di "funghi misti congelati con Pachino e speck" da parte dei carabinieri del Rac di Parma e della Capitale. Il provvedimento è scattato per l'uso indebito della denominazione protetta "pomodoro Pachino Igp

NORD vs SUD/ Lo scontro che fa comodo a chi vuole spartirsi il Mediterraneo : Il dibattito sull'autonomia regionale differenziata avviene nel momento peggiore: incertezze politiche ed economiche ne amplificano gli aspetti distorsivi

L’omicidio ‘maschilista’ di Giulia Ballestri : uccisa nel modo ‘più atroce che si possa concepire” : I giudici lo hanno definito un delitto di 'ineffabile efferatezza", frutto della 'peggior mentalità maschilista'. Ecco cosa contengono le 374 pagine di motivazioni della sentenza che ha condannato Matteo Cagnoni all'ergastolo per l'omicidio della moglie Giuila Ballestri, avvenuto a Ravenna due anni fa.Continua a leggere

Agricoltura Toscana : -20% di pomodori e pesche : Piogge intense, venti inusuali e ritmi stagionali alterati. I cambiamenti climatici hanno dettato legge anche nei campi e nei frutteti toscani, imponendo un segno meno a produzioni, ai consumi e, di conseguenza, ai ricavi. E’ quanto spiega ConfAgricoltura Toscana il cui bilancio “parla chiaro: il 2018 e’ stato un anno da dimenticare per le coltivazioni”. In particolare “sono state le ortive a risentire maggiormente ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Ho due belle occasioni nel Tour de Ski. Cercherò di sfruttarle nel modo migliore” : Sabato 29 dicembre, da Dobbiaco, sarà il giorno dell’esordio del Tour de Ski di sci di fondo. Si comincerà con una sprint a tecnica libera e Federico Pellegrino, argento olimpico a PyeongChang, è tra i più attesi nonché uno dei candidati al successo. Nella tecnica che riesce ad interpretare meglio, infatti, l’azzurro può ambire a centrare il bersaglio grosso nella tappa che darà il via alla rassegna su una pista che già lo vide ...

Perché il rinvio sui Marò conviene a tutti e a noi in modo particolare : Il Tribunale Arbitrale dell'Aja ha rinviato al luglio 2019 la discussione su quale sia la giurisdizione – italiana o indiana – competente a pronunciarsi sul caso dei nostri due marò. La decisione procedurale è stata resa necessaria dalla morte dell'arbitro indiano del collegio, P. Sreenivasa Rao, che ha dovuto essere sostituito da parte del governo di Delhi, e giunge opportuna.Latorre e Girone sono da tempo in Italia e ...

La Regina Elisabetta si sta preparando ad abdicare : ecco in che modo : I protocolli per quell'occasione sono svariati, ma nel frattempo lei stessa organizza il lavoro di figli e nipoti per il futuro La Regina Elisabetta è - a mani basse - la monarca più famosa al mondo. ...

Savona - 18enne si dà fuoco in un parcheggio | Il padre si uccise nello stesso modo 5 anni fa : Una ragazza di 18 anni si è data fuoco in un piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure (Savona). Subito soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco, è sopravvissuta ma ha gravi ustioni sul corpo per le quali è ricoverata all'ospedale SanMartino di Genova

