IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 13 al 18 gennaio 2019

Anticipazioni Il SEGRETO : Prudencio fa l'amore con Julieta : Lunedì 7 gennaio incomincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola 'Il Segreto', che regala molte sorprese ai milioni di telespettatori italiani. I personaggi di Julieta e Prudencio continuano a rimanere al centro delle trame e l'Uriarte ha deciso di tornare a vivere con l'Ortega per scoprire la verità sulla morte di Saul ma non sa di essere caduta nell'inganno dell'uomo. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino all'11 ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Julieta minaccia di morte il marito - Prudencio Ortega : Nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da più di 7 anni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda a marzo su Canale 5 riguardano Julieta Uriarte, una delle principali protagoniste delle vicende ambientate a Puente Viejo. La ragazza, infatti, deciderà di vivere la sua storia d'amore con Saul, tanto da minacciare Prudencio di gravi ritorsioni se non la ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 8 gennaio 2019 (pomeriggio e prime time) : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 8 gennaio 2019: Carmelo è preoccupato per un nuovo conflitto bellico in Africa che potrebbe reclutare molti giovani di Puente Viejo e cerca una soluzione avvalendosi dell’aiuto di Don Berengario, don Anselmo, il dottor Zabaleta e Raimundo… Onesimo ottiene l’approvazione di Fernando per insegnare la lingua latina ai braccianti della villa… Fe consegna i vestiti alla moda a ...

Il SEGRETO anticipazioni : JULIETA minaccia di morte PRUDENCIO!!! : Tanta tensione in arrivo nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto e tutto comincerà nel momento in cui JULIETA Uriarte (Claudia Galan) scoprirà che l’amato Saul Ortega (Ruben Bernal) è ancora vivo! Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la nostra protagonista avvierà un doppio gioco di seduzione con Prudencio (Josè Milan) e Fernando Mesia (Carlos Serrano) per far luce sulla morte di Saul e, agendo in tal modo, ...

Anticipazioni Il SEGRETO - da oggi cambia l'orario : soap in onda su Canale 5 dalle 16 : 30 : Buone e cattive notizie si alterneranno nella programmazione de Il Segreto, in onda anche oggi 7 gennaio su Canale 5. La telenovela spagnola ieri ha stupito i telespettatori andando in onda anche di domenica, proprio come accaduto per Beautiful e Una Vita. Tale programmazione dovrebbe essere mantenuta anche nel corso delle prossime settimane, grazie allo spazio rimasto libero per la riduzione dell'orario di Domenica Live. Il sabato, invece, non ...

Il SEGRETO anticipazioni : ISAAC si decide a sposare ANTOLINA ma… : Negli episodi italiani de Il Segreto, la trama che vede come protagonisti ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami), ANTOLINA (Maria Lima) e la prigioniera Elsa Laguna (Alejandra Meco): come abbiamo già anticipato, la storyline si arricchirà di numerosi colpi di scena quando Elsa riuscirà a fuggire dalla torre in cui è rinchiusa e raggiungerà Puente Viejo. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre infatti che Elsa si ricongiungerà con il suo ISAAC ...

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : Maria si avvicinerà sempre più a Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate appena andate in onda in Spagna si soffermano su Fernando Mesia e Maria Castaneda, interpretati da Carlos Serrano e Loreto Mauleon. I due ex coniugi, infatti, torneranno ad essere molto complici dopo il salvataggio di Esperanza e Beltran, tanto da presupporre un loro ritorno di fiamma. Il ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Julieta minaccerà Fernando con una pistola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate di gennaio, svelano che Julieta minaccerà Fernando Mesia con una pistola dopo averle fornito la prova regina della colpevolezza di Prudencio nella morte di Saul. Il Segreto: Julieta si concede a Prudencio Le conseguenze della morte di Saul faranno da padrona alle prossime puntate de Il Segreto. ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Carmelo crede che dietro i biglietti anonimi ci sia Francisca : Lunedì 7 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che regala nuovi colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani. Il personaggio di Julieta rimane al centro delle trame in quanto la nipote di Consuelo è stata costretta ad accettare la proposta di Prudencio di tornare a vivere alla villa in modo da poter scoprire la verità sulla sparizione di Saul. Adela. Dal canto suo ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 7 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 7 gennaio 2019: Carmelo è partito per la riunione dei Sindaci; quanto torna a Puente Viejo, l’uomo parla ad Adela delle assurde decisioni prese dal governo. Raimundo esige da Fernando notizie di Donna Francisca… Antolina rientra a casa e ha un chiarimento con Isaac, poi i due si recano in paese per rassicurare i loro amici minimizzando su quello che è accaduto. Tuttavia Marcela e Matias ...

Il SEGRETO anticipazioni 7 gennaio 2019 : Elsa è ancora viva : Isaac trova Elsa priva di sensi sulla sponda del fiume e la trae in salvo, nel frattempo Carmelo è tremendamente in pena per Adela perseguitata da un maniaco.

Il SEGRETO anticipazioni 7-11 gennaio : Julieta scopre la bugia di Prudencio - Elsa è viva : Il Segreto, le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio su Canale 5 ci portano imperdibili news sugli abitanti di Puente Viejo. Elsa è viva e farà la sua ricomparsa proprio durante il funerale simbolico organizzato da Antolina. Le sua condizioni sono gravi e il dottor Zabaleta non sarà molto ottimista. Intanto Adela è sempre più sotto pressione per i biglietti minacciosi del misterioso stalker, mentre Julieta si ...

Il SEGRETO anticipazioni : Antolina organizza un funerale simbolico per Elsa : Maria Lima (Antolina) in Il Segreto Debutto domenicale per Il Segreto, che da quest’oggi presidia anche il pomeriggio festivo di Canale5 dalle 16.25, sostituendo la prima parte di Domenica Live. Confermati gli appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì (sempre su Canale5), e lo spazio in prime time su Rete4 al martedì sera. Il Segreto: anticipazioni domenica 6 gennaio 2019 L’affermazione di Antolina stupisce molto sia Marcela che ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate spagnole : il dramma di Maria : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: un tragico incidente Il Segreto non smette mai di stupire: nuovi arrivi, inaspettati ritorni, amori che nascono, amicizie che finiscono, intrighi, inganni e vendette rendono la trama della soap spagnola sempre più avvincente. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che il ritorno a Puente Viejo di Maria e Gonzalo porterà scompiglio nelle vite di molti personaggi. Fernando chiederà a Maria di ...